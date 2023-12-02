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彰化偏鄉獲民間捐贈多功能活動中心 今揭牌啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉士紳和各級民代，喜氣洋洋參加多功能活動中心揭牌典禮。圖／大城鄉公所提供
彰化縣大城鄉士紳和各級民代，喜氣洋洋參加多功能活動中心揭牌典禮。圖／大城鄉公所提供

彰化縣大城鄉隔著濁水溪跟雲林縣麥寮工業區相望，台塑企業興建一座多功能活動中心回饋大城鄉，是回饋彰化縣西南角鄉鎮的首座大型建物，造價逾5千萬元，今天落成啟用，典禮結束大城鄉籃球協會立刻舉行聯誼賽。

大城鄉長陳玉照感謝前鄉長蔡鴻喜向台塑爭取，2020年開工，歷經新冠疫情期間物價上漲和缺工等困難，今揭牌啟用。陳玉照說，台塑企業出資5102萬1060元，鄉公所提供土地和762萬9920元內部設備費用，完成329.70坪，近一分地的室內活動場所，希望成為全方位運動場所，提倡大城鄉運動風氣。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑代表企業出席，大城鄉公所邀請西南角立法委員謝衣鳯、縣議員吳淑娟、洪子超和代表會各代表、各村村長、各社區理事長等鄉內各黨派公職人員和士紳觀禮，大城各學校校長及各球隊代表也與會，見證鄉內第一座多功能活動中心揭牌啟用。

蔡建樑表示，台塑秉持創辦人王永慶「取之社會，用之社會」精神照顧大城鄉民，除了多功能活動中心主體建築，也補助大城鄉多項建設道路改善工程、補助獎助學金與鄉民意外險，日後大城鄉舉辦球類賽事，也能向台塑申請經費。

大城鄉多功能活動中心是室內大型禮堂及綜合球場，可舉辦集會和羽球、籃球、排球、桌球的練習與競賽，和活動中心外的大城運動公園有籃球場、排球場、兒童遊樂場及南側體健設施，形成完善的休閒遊憩場所。

台塑 彰化

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