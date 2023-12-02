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鹿港天后宮50萬元「斗首」 女企業家續點

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化鹿港天后宮明年點燈13日起登記，「財運亨通斗」斗首要50萬元，連8年由女企業家點亮。本報資料照片
彰化鹿港天后宮明年點燈13日起登記，「財運亨通斗」斗首要50萬元，連8年由女企業家點亮。本報資料照片

歲末年終，鹿港天后宮13日開放點光明燈，天后宮內「財運亨通斗」的「斗首」只有1盞，每年詢問度很高，想點燈得花50萬元，已連續7年由從事營造業的高姓女子「點」走。高女認為，員工與家人平安，在物價高漲之際，閃過原物料上揚前下單，代表神明庇佑；她已表達續點，明年再花50萬元點燈。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，「財運亨通斗」的「斗首」每年都有人詢問，高女第1年到第6年都「博杯」取得媽祖同意後點燈，近年雖有其他信徒想點「斗首」，甚至願意加價，但考量高女與媽祖有緣，2020年起高女表達續點意願後，開支票支付點燈費用，8年來投入400萬元點燈。

鹿港天后宮12月13日開放點燈，廟方提醒，歲次甲辰，犯沖生肖有龍、狗、牛、羊。劉家汶說，近年大環境不好，點光明燈的人有增無減，多數人認為平安順利就是祝福，點燈也有年輕化趨勢，希望心安有助於生活。

彰化南瑤宮即日起，開放龍年點燈安斗，廟方3年前起設置「斗燈」，要價20萬元。廟方指出，今年點到「斗燈」的是彰化汽車零件業者，點燈者常參加南瑤宮活動，明年仍由同1人點到「斗燈」；不過，南瑤宮今年進行主結構修復工程，已恭迎媽祖及主要神尊移至臨時行宮。廟方說，部分燈座也會放在臨時行宮。

鹿港天后宮 媽祖 南瑤宮

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