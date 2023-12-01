台中花毯節12月3日閉幕 市府籲把握機會賞美景

台中國際花毯節今年首創有如漂浮在空中的花卉城堡，搭配周邊大片的新社花海盛開，吸引眾多人潮來朝聖。台中市觀旅局表示，花毯節將於12月3日閉幕，活動規劃免費交通接駁，還有農特產展售區，提醒民眾把握最後兩日來賞美景、品嘗在地美食。

新社花海睽違2年，今年再度與台中國際花毯節合體舉辦，今年的裝置藝術及花況令人驚艷，有遊客向工作人員表示，每年活動都來參加，今年開展以來已經來了6次，每次都帶不同朋友來看，美景值得一再呼朋引伴遊賞。

觀旅局長陳美秀表示，全球永續趨勢已形成不可阻擋的浪潮，市府將今年定為「台中永續觀光元年」，花毯節以SDGs六大指標推動政策，堅守對永續發展的承諾，未來活動將秉持永續旅遊理念，強調地方文化、生態環境的永續保護，同時致力於低碳旅遊，促進地方經濟發展，打造更友善、更綠意盎然的旅遊環境，加上結合在地特色及花藝美學，讓花毯節成為一生必來、非來不可的台中驕傲。

觀旅局表示，花毯節展期結束後園區將進行撤除作業，提醒遊客屆時切勿前往，以免撲空。不過，冬季山城活動接力登場，11月30日至1月7日山谷燈光節將在梨山谷關舉辦，長達1個多月的燈光盛宴，璀璨又美麗。