老醫師與攝影大師的歷史展場 鹿港百年老屋長源醫院影像館修繕完工

彰化縣文化局協助鹿港鎮「長源醫院」老屋爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」補助，長源醫院影像館已修繕完工，百年老建築是老醫師許讀與鹿港著名攝影師許蒼澤家族三代的文化印記，不僅見證鹿港的百年歷史，未來也將成為鹿港指標性老屋展覽空間。

「長源醫院」今天舉辦整修竣工典禮，縣長王惠美與長源醫院屋主許正園醫師、鹿港鎮長許志宏、縣議員凃淑媚、施佩妤、文化部文化資源司科長楊淑華、彰化縣文化局長張雀芬等地方仕紳共同見證這棟百年老屋的蛻變，這幢老屋修繕總經費2669萬元，文化部補助2162萬元，許家自籌506萬元，去年5月動工整修，今年9月底完工，將會再進行內部完整展演空間規劃，預計明年7月正式開放參觀。

王惠美說，長源醫院不僅是鹿港人共同記憶，也是過去鹿港繁華的見證，是人稱「許讀仙」的許讀醫師行醫的診間、出診的後勤基地，有將近103年的歷史，相信長源醫院能持續傳遞彰化的文化歷史。

王惠美說，百年前鹿港建築最高大約3樓，長源醫院卻有4樓至4樓半，可以遠眺整個鹿港地區，而配合許讀之子、寫實攝影大師許蒼澤二十五萬張照片的展出，讓後代窺見1950到1960年代的鹿港風華，對於鹿港旅遊點線面的串聯也有很大幫助。

許正園說，對於學有專精的建築人士來說，長源醫院是結合清代閩式街屋、日式興建的混合式建築，而對於他及家人而言，這裡是充滿溫馨回憶的地方，所以他92歲的母親，在房子發生蟲蛀、漏水、遭遇風災破壞時，總能夠找到厲害的師父來維修，儘管如此老屋超過百歲也逐漸老化，從2018年起因雄本老屋團隊與他接洽，才開始逐步擴大修繕計畫。

許正園說，老屋不僅要保存，還要再生，竣工後會再進行內部裝修，把典藏空間、展示空間、辦公與營運空間做更好規劃，也感謝國立自然科學博物館保存他父親許蒼澤所有底片，並數位化，都是長源影像館最重要的資產，更是鹿港、台灣、甚至全人類最重要的文化藝術資產，未來也會陸續在長源影像館展出。