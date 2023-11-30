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霧農接到蕭美琴感謝函！3金牌酒品在國際亮相 幕後推薦者是她
台中市霧峰區農會今天收到來自我國駐美代表處的感謝信，感謝區農會提供酒品參與雙橡園國慶酒會「展現台灣本土品牌軟實力，廣受賓客好評」總幹事黃景建還把由前駐美代表蕭美琴親簽的謝卡貼上了臉書，並說「太感動了！」
區農會行銷部主任洪政加說，今年國慶節前，他們接到外交部主動連繫，指名採購區農會3支獲得國際酒品競賽金牌的酒，包括「初霧燒酎」、「初霧純米吟釀」和「荔枝蜂蜜酒」區農會得知是雙橡園要用於接待外賓，也特別提供一些試飲酒款。因為獲雙橡園採用，事後區農會接獲許多台商詢問，目前都在接洽中。
對於何以會被雙橡園看中？洪政加說，這要特別感謝雙橡園主廚高于婷，原來高于婷來自台中，了解霧峰區農會用香米製作高品質的清酒，並連連在國際間得獎，因此獲得高于婷的推薦，也讓霧峰區農會生產的清酒得以在各國外交使節中亮相，有機會再次登上國際舞台。
區農會秘書楊政友也在臉書上感謝說：「感動與榮耀的時刻，來自12770公里的肯定與鼓勵，這份殊榮給予我們極大的鼓舞，激勵我們持續釀出更多讓人讚賞的酒品」。
霧峰區農會為了讓農民生產的香米有出路，特別興建酒廠，並派人到日本學習清酒製作技術。近年酒品屢在國際酒類競賽得獎，已經打開銷路，十分搶手，目前正興建二廠，以因應通路商的需求。
除了受雙橡園國慶酒會採購，霧峰區農會酒品近日也登上「鳴日號」觀光列車，另亦與金馬獎委員會合作，推出「荔枝蜂蜜酒X金馬60」聯名商品紀念禮盒，展現相當的市場認同度。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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