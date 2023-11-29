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台中花毯節吸百萬人潮旅宿增2成 觀旅局：帶動山城逾57億產值

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
新社花海暨台中國際花毯節截至11月29日已累計超過250萬人次參觀。圖／中市府提供
新社花海暨台中國際花毯節截至11月29日已累計超過250萬人次參觀。圖／中市府提供

新社花海暨台中國際花毯節」睽違兩年再次回歸，自11日開幕至今，吸引逾250萬人次到場欣賞「漂浮城堡」，人潮也擴散至東勢、新社、石岡、谷關等台中山城地區，帶動旅宿、休閒產業至少2成增長；觀旅局估算，每人帶來2316元觀光產值估算，共計為地方帶來超過57億元觀光效益。

「新社花海暨台中國際花毯節」11月11日開幕，短短7天參觀人次就破百萬，賞花人潮更勝預估；觀旅局最新統計，至今已吸引逾250萬人湧入賞花，為一睹全台首座飄浮城堡「漂浮花都」風采，也帶動台中山城地區旅宿、休閒觀光產值。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，觀旅局從10月起舉辦「台中好湯溫泉季」，11月接續花毯節活動，天氣漸冷，民眾賞完花海後，順道到谷關泡好湯，谷關地區旅宿增加約2成；台中市民宿協會理事長陸冠全表示，新社花海活動期間，山城地區的民宿假日大多客滿，連平日至少有5成。

新社休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮分享，新社職人村有多處休閒農業，近期花毯節大量帶動網路熱搜度，吸引各局關注這些優秀產業，也鼓勵在地業者推出優質服務，有效長遠帶動曝光。

景觀餐廳業者林昌民表示，新社是觀光及休閒產業重鎮，疫情期間受重創，但今年靠著花海、花毯節加乘效應，大幅提升平日來客量，假日更是天天被包場，回到疫情前榮景。餐廳業者菇神則表示，來客數成長有感，較去年活動期間成長約2成。

觀旅局說，其中全台首座飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」佳評如潮，整點花毯秀運用大量水霧及泡泡，讓整座花卉城堡如「飄浮半空」、華麗登場，不少民眾一早就來到展區，從遠處望向花都，並拍下美景，紛紛表示「群山環繞，好像是人間仙境」。

觀旅局提醒，花毯節展至12月3日，剩下5天的時間，民眾可把握展期賞花；中市農業局也表示，台中山城農產品質優良，歡迎民眾除了賞花，也以實際行動支持在地小農。

新社花海暨台中國際花毯節截至11月29日已累計超過250萬人次參觀。圖／中市府提供
新社花海暨台中國際花毯節截至11月29日已累計超過250萬人次參觀。圖／中市府提供
台中新社餐廳業者菇神表示，受花毯節影響，來客數成長有感，較去年活動期間成長約2成。圖／中市府提供
台中新社餐廳業者菇神表示，受花毯節影響，來客數成長有感，較去年活動期間成長約2成。圖／中市府提供
新社花海暨台中國際花毯節帶動週遭山城地區休閒產業發展，谷關溫泉業者表示增加約2成。圖／中市府提供
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