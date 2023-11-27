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新彰有線 明年6月結束營業

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
新彰數位有線電視公司面對持續虧損的狀況，加上NCC卡關，公司董事長吳健強發給員工公開信，宣布明年6月30日結束營業。記者劉明岩／翻攝
新彰數位有線電視公司面對持續虧損的狀況，加上NCC卡關，公司董事長吳健強發給員工公開信，宣布明年6月30日結束營業。記者劉明岩／翻攝

彰化縣原本南、北彰化各有一家有線電視台，但2015年「新彰數位有線電視公司」加入北彰化經營，與凱擘有線電視進行慘烈的價格戰，新彰數位因不堪虧損，加上申請「有線電視系統經營執照」的董監事變更未獲國家通訊傳播委員會（NCC）核准，宣布明年6月30日結束營業，彰化縣將回復「北凱擘、南三大」分治狀態。

新彰公司除由董事長吳健強宣布將停止營業的訊息外，總經理洪源澤表示，預訂年底前，會將停止營業的決定呈報NCC，為確保新彰既有2.3萬戶訂戶的權益，將會徵詢訂戶意願，可移轉到凱擘有線也可以選擇退費，至於員工資遣等處置則會依勞基法規定辦理。

彰化縣有線電視系統自1999年開放以來，北彰化凱擘（新頻道）、南彰化三大分治，因為網路發達，衝擊有線電視市場，造成訂戶流失，加上光纖網路架設成本高昂，經營十分困難，2015年由本土組合集資成立的「新彰數位有線電視」，加入北彰化經營，衝擊北彰化有線電視市場。

新彰有線電視為爭奪北彰化市場，採取價格戰，將月收視費從540元，殺到1、200元，用戶衝到2萬多戶，讓凱擘公司甚至南彰化三大有線均飽受壓力，新彰的低價策格雖然讓收視戶大大受惠，但是也造成嚴重虧損，公司投資成員曾經改組，依然難以挽回。

知情人士指出，直到2020年12月，新彰公司高層全面改組，並與凱擘達成默契，月收視費恢復540元。不過，新彰董監變更案卻卡關，致資金無法自由運用。

新彰公司董事長吳健強前天發給員工公開信，表示由於全台有線電視經營的環境變化，收視戶逐年下滑，新彰同樣經營不易，且NCC對於公司申請董監事變更申請遲遲未予核准，董事會及全體股東不得不做出解散營業的決定，明年6月30日結束營業。

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