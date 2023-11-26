彰化有第二座寵物公園了 溪湖愛狗人士還自發組群維護清潔
彰化縣有第二座寵物公園了!今天彰化縣長王惠美與溪湖鎮長何炳樺等人主持溪湖鎮中央公園寵物園區啟用典禮，何炳樺說，愛狗人士還自發性成立群組，共同維護寵物專區的清潔，讓大家有更好的遊憩環境。
王惠美表示，中央跟縣府共同出資約2億元打造溪湖中央公園，前年完成，去年前溪湖鎮長黃瑞珠向縣府申請800萬元加強兒童遊憩設施，溪湖鎮長何炳樺上任後，很用心再將結餘的金額160萬元，規劃寵物園區，讓大人、小孩及毛小孩，都可以一起來遊玩。
縣府城觀處表示，彰化縣第一座寵物公園去年6月在員林市員南路原運動公園啟用，設有輪胎圈、跳躍跨欄、爬坡等設施，繼溪湖鎮第二個寵物園區後，還有緊臨伸港鄉白色海豚屋南邉的「西濱慶安水道水岸遊憩公園」內，將設置有400多坪的寵物公園，區分為大型犬與小型犬、設置有防護圍籬、大片的草皮、寵物飲水設施、樹蔭、休憩坐椅等，預定年底完工。
王惠美表示，縣府也積極向中央經濟部提「全國水環境改善計畫」爭取補助「東螺溪水綠廊道工程」，獲核定經費2.49億元，將建置長8.3公里的水綠慢行廊道，路線自溪湖糖鐵綠廊（鐵路橋）至埔鹽石碑橋，今年9月已開工，未來串聯溪湖至溪州全長15.5公里的糖鐵國家綠道。另外，溪湖鎮員鹿路外環道正在招標中，完工後將讓溪湖進出更加方便，大溪湖地區未來一定會更好更進步。
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