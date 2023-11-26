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不容傳統文物流失 彰化鹿港鎮文物館今動土祈福...兩年後完工
「一府二鹿三艋舺」，有300年歷史的彰化鹿港小鎮，很多文物卻在流失中，鹿港鎮公所動用7千多萬元，在復興南路與民族路交叉口規劃「鹿港鎮文物館及展示空間」，今天舉辦動土祈福儀式，預定2025年完工。
鹿港鎮長許志宏說，「鹿港鎮文物館及展示空間」總工程經費為7470萬元，縣政府補助1200萬元經費、鹿港鎮公所自籌6270萬元，規劃新建地上3層的建物，樓層總面積約424坪，其中一樓及二樓規劃作為商業及文創招租空間，第三層樓為非營利展覽空間，做為「鹿港學」圖書典藏、文物展覽、文化活動及辦公管理儲物等運用。
許志宏說，鹿港鎮文物館除了保存文物及展示空間的功能外，還可串聯舊鹿港溪親水廊道，提供民眾適合親子悠遊、老少樂活休閒生活的好所在，未來也將成為鹿港另一處特色景點。
出席動工儀式的縣長王惠美表示，感謝鹿港鎮長許志宏十分有眼光，將鄰近舊鹿港溪的鎮有土地上，興建鹿港鎮文物館及展示空間，鹿港是開放式的博物館，有形及無形文化資產很多，希望藉由鹿港鎮文物館興建，期待未來不僅讓大家更了解鹿港文化深厚的底蘊，進而串聯舊鹿港溪的觀光產業，讓鄉親收獲滿滿。
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