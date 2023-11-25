彰化二林蕎麥花期開 賞花拍照要及時

彰化縣二林鎮蕎麥花開如白雪覆蓋大地，二林蕎麥文化季今天開幕，首度移入相鄰的香田國小舉辦，保留完整花田供民眾觀賞，明（26日）第十屆伯立歐馬拉松接著登場，跑者將路過欣賞數十公頃花田連綿的美景。

二林蕎麥是台灣蕎麥重要產地，蕎麥文化季邁入第十七年，往年都在蕎麥田邊舉辦，很多民眾步入蕎麥田裡拍照和採花，農民很心疼損失，今年移到香田國小辦理，保留試吃蕎麥、農特產品展售，另增加了餐車市集、蕎麥流水席，仿效古代「曲水流觴」和現代迴轉壽司的作法，起鍋熱呼呼蕎麥麵放到注入流水的剖開竹管順流而下，眾人挾進碗裡食用，增添吃蕎麥的趣味。

二林鎮長蔡詩傑說，今年種植面積約80公頃，蕎麥已開花，花期約14天，12月10日起陸續收割，民眾可把握機會賞花，今年蕎麥文化季一樣請到日本蕎麥職人山本剛等人在蕎麥文化教室教學，蕎麥流水席由二林鎮公所員工和志工負責煮麵也煮蕎麥茶，齊心協力辦好蕎麥文化季。