影／見鹿港溪再造...東螺溪也要溪行船 彰縣府曝「落地生根」有關卡

中央核定補助7.65億元，執行彰化縣東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，地方社團發動東螺溪划船遊憩構想，開會定調「公私協力築夢東螺溪再造光輝」。縣政府今天表示，先做好東螺溪綠廊景觀、改善水質，東螺溪行船即可夢想成真。

縣政府再造鹿港溪規畫行船水域，鹿港彰濱台明將董事長林肇睢擴大願景，也希望東螺溪能行船，召開公私協力築夢東螺溪再造光輝自由座談，邀請東螺溪兩岸的溪湖鎮公所、二林鎮公所，及溪湖以輕艇運動聞名的媽厝國小、二林鎮華崙社區里長、彰化縣野鳥學會、彰化環保聯盟、彰化縣農漁牧觀光協會、湖埔社區大學、台明將公司等機關團體，約60人與會討論。

林肇睢從他保護媽祖魚白海豚談到東螺溪，表示推動東螺溪再造光輝計畫有背景因素，因為構想中的船隻具備自動清淤功能，他將與湖埔社大執行長林淑玲共同撰寫企畫書，帶著企畫書拜會縣長和中央相關部會，爭取支持重現東螺溪行船的昔日風光，全案「勢在必行」。

「有願景，必須落地生根。」水利署第四河川分署長李友平說，東螺溪隸屬縣政府轄管，必須徵得同意行船，同時作優劣風險的細部診斷，評估現在作為灌排為主的東螺溪是否適合行船，最後還要整合政府相關、部會沿岸居民對行船的意見，做完細部計畫和得到縣政府同意，先在沒前後攔水柵的河段試辦，試辦成功再談行船，屆時水利署會視需求給予協助。