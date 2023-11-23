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有致癌風險！彰化縣約2.5萬棟含石綿建物 縣府針對3類到家免費清理
石綿由於有致癌性遭禁用，依彰化縣環保局估計彰化縣約有2.5萬棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，廢石綿清理費用每噸高達4.5萬至7萬間，為減輕家戶負擔，彰化縣政府向環境部爭取補助，針對住宅、農業設施及宗教場所受理補助，並到府清理服務，民眾毋須負擔清運及處理費用。
彰化縣環保局指出，石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，在民國60、70年代大量運用於屋瓦或防火建材，世界衛生組織（WHO）已將石綿列為一級致癌物，主要危害來自吸入破損的石綿纖維，所以石綿建材如有破損，民眾有可能吸入飛散的石綿纖維導致健康風險。
環保局表示，依據衛星遙測資料判讀，彰化縣約有2.5萬棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，這些早年的建築物，近年已進入拆除的高峰，若是結構完整尚無健康危害疑慮，因此拆除石綿瓦時，要避免進行破碎、切割，並保持外形良好，拆除後的石棉要經濕潤密封包裝，才能降低石綿纖維逸散風險。
環保局表示，此次補助對象為三大類建築物類型，包括住宅（依房屋稅繳款書、水費繳費憑證判認）、農業設施（未達登記規模畜禽飼養建物）、宗教場所（寺廟、教堂等），但「公有建築物及已停工、歇業或關廠（場）之事業建築物部分」，並不屬於補助範圍。
如果符合資格有意申請者，可檢具申請表、土地或建物登記謄本、近期房屋稅繳款書或水費單、石綿建物外觀照片等資料，向環保局提出申請，受理資料齊全，環保局將派員進行石綿建材建築物實地調查及拆除過程的宣導，符合者將排期程清理作業，至年度預算用完為止。相關資訊可洽彰化縣環境保護局，電話：（04）7115655轉437或428洽詢；或上彰化縣環保局網站下載申請書。
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