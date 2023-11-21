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中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰
中科二林園區截至目前39家廠商進駐，區內道路陸續完工，路寬車少人也少，往來車輛經常呼嘯而過，保二總隊中科二林分隊樹立中科二林園區第一支測速照相固定桿，時速70公里就拍照，但警方已在沿途樹立限速60公里的告示牌，如按照告示牌限速行駛，不會接到罰單。
中科二林園區「第一桿」位在二林大道上，距產學三路口以西約140公尺、武漢鋼鐵廠區的分隔島，對準快車道由東向西拍照，今天上午完成調整和啟用。設置地點旁邊「剛好」有一棵樹，高度和固定桿差不多，樹冠遮住固定桿照相箱，若從快車道由東向西行駛不易發現固定桿。
地方民眾獲知中科二林園區開始設置測速照相固定桿，大多支持警方科技執法控制超速，雖然園區內車輛不多，但有往來二林、溪湖兩鎮的民眾借道中科二林園區，藉由測速照相可讓用路人安全行駛，避免發生車禍。
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