快訊

直播／侯友宜喊明天全程直播檢視9民調 柯文哲最新回應

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中科二林園區第一支固定桿今天啟用。記者簡慧珍／攝影
中科二林園區第一支固定桿今天啟用。記者簡慧珍／攝影

中科二林園區截至目前39家廠商進駐，區內道路陸續完工，路寬車少人也少，往來車輛經常呼嘯而過，保二總隊中科二林分隊樹立中科二林園區第一支測速照相固定桿，時速70公里就拍照，但警方已在沿途樹立限速60公里的告示牌，如按照告示牌限速行駛，不會接到罰單

中科二林園區「第一桿」位在二林大道上，距產學三路口以西約140公尺、武漢鋼鐵廠區的分隔島，對準快車道由東向西拍照，今天上午完成調整和啟用。設置地點旁邊「剛好」有一棵樹，高度和固定桿差不多，樹冠遮住固定桿照相箱，若從快車道由東向西行駛不易發現固定桿。

地方民眾獲知中科二林園區開始設置測速照相固定桿，大多支持警方科技執法控制超速，雖然園區內車輛不多，但有往來二林、溪湖兩鎮的民眾借道中科二林園區，藉由測速照相可讓用路人安全行駛，避免發生車禍。

測速 車道 科技執法 罰單

延伸閱讀

路過勿超速 南市白河警公布最新移動測速照相路段

立委參選人劉燈鐘促成立中科清水園區 提升海線就業發展

中科盃路跑活動今開跑 超過600名員工及家人共襄盛舉

注意了！白河警轄區最新機動測速照相 時段、地點出爐

相關新聞

中市府表揚幸福職場 屋馬餐飲集團得獎大滿貫

「112年度台中市幸福職場評選」結果出爐，共47家優質事業單位脫穎而出，由台中市勞工局長張大春頒獎表揚，肯定優質企業營造...

彰化立委參選人成立抓鬼大隊 提供百萬檢舉賄選獎金

總統、立委投票倒數53天，國民黨彰化第二選區立委參選人楊曜聰天宣布成立反賄選抓鬼大隊，希望以退警們在職時的專長與經驗協助...

南彰化各鄉鎮拚蓋禮儀廳、殯儀館 提升治喪服務增加公庫收入

彰化縣多個鄉鎮市都在規劃提升殯葬設施，員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」，員林市代會已表決通...

中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰

中科二林園區截至目前39家廠商進駐，區內道路陸續完工，路寬車少人也少，往來車輛經常呼嘯而過，保二總隊中科二林分隊樹立中科...

喬友大火無線電呼喊中斷釀傷亡 彰化消防首創AI監聽系統

消防員在火場救災環境瞬息萬變，也會碰到在呼喊無線電時被大量訊息蓋過沒被聽見，彰化縣消防局提出「AI精準消防防災影像辨識預...

二水跑水節官員當「引水人」險撐不住 文化局：考慮徵求民間參與

彰化二水國際跑水節今年11月4日舉辦完畢，但當天「引水人」縣府文化局副局長吳文昇體力不支，對此彰化縣議員楊子賢指出，民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。