土地變更卡關 伸港青宅添變數

彰化縣府推動伸港青年住宅，因建築成本上漲已流標4次，近期又傳出預定地原屬於國宅專用區，變更為住宅用地「卡關」。內政部希望朝社會住宅推動，能否順利變更用地蓋青宅充滿變數，縣府說，將持續爭取。藍營議員認為，「顏色」不一樣就被「卡」；綠營議員反批縣府自打嘴巴。

彰化縣長王惠美2019年起，規畫在伸港鄉興建彰化首座「只售不租」的青年住宅，預計在2.12公頃的伸港鄉百甲重劃區國宅用地，分4期興建青年住宅，但營建成本上漲，目前已4次流標。

縣府表示，後來變更開發計畫，改採專案管理與統包工程推動，專案管理9月已順利發包，有助打造青年宜居的公設與房型。

不過，伸港青宅開發又出現新阻礙。青宅用地屬於國宅專用區，得變更為住宅用地，縣府3月、9月先後與營建署開會，中央盼縣府配合推動社會住宅；近期縣府提出30％土地蓋社宅、其餘蓋青宅，中央仍未點頭答應，土地變更「卡關」。

建設處表示，國民住宅條例已廢止，最終土地使用會變更為一般住宅區，但土地變更屬中央職權，以往推動青宅，並未認為會遇到土地變更問題，將持續努力。

彰化縣議員林小琪說，「只租不售」的社會住宅在彰化接受度有限，外縣市推標售的青年住宅都沒問題，彰化卻遇踢到鐵板，「明顯是因為顏色不同才卡卡」，「立委也應該要出力解決」，不能用政黨顏色來分，卡愈久愈難蓋。

彰化縣議員周君綾說，縣府自己選定青宅基地，卻反過來說中央不同意變更地目，縣民要如何對施政有信心？青宅不知道還要等幾年才完工，到時候房價一定會更高，彰化青年能否負擔？也是個問號。