彰化伸港青宅一波三折...土地變更卡住 中央想協調蓋社宅

彰化縣府推動興建伸港青年住宅深受期待，卻已流標4次，過去被認為因建築成本上漲，招標不易，今年又浮出國宅專用區變更為住宅用地受阻，內政部希望土地朝社會住宅推動，至今未能順利變更用地讓伸港青宅仍充滿變數，對此，藍營議員認為顏色不一樣就被「卡」，綠營議員則認為縣府根本自打嘴巴。

縣長王惠美從2019開始提出伸港鄉興建彰化第一個「只售不租」的青年住宅，預計在面積2.12公頃的伸港鄉百甲重劃區內國宅用地，分4期推出青年住宅，但歷經四次流標。

縣府青發處指出，後來變更原青宅開發計畫，改採專案管理，及統包工程含設計方式辦理，目前含監造的專案管理9月決標執行，能掌握未來市場趨勢，有助設計合適的公設與房型。

不過，伸港青宅開發出現另一個阻礙，土地變更中央尚未通過，縣府今年3月、9月與營建署會議中，中央多次協調縣府配合政府推社會住宅政策，縣府曾提出30％土地蓋社宅、其餘做青宅仍不被接受。

縣府建設處表示，國民住宅條例已廢止，照理來說最終土地使用會走向一般住宅區，土地變更屬於中央職權，但過去確實不認為伸港青宅土地變更會是個問題；青發處指出，土地變更仍會持續努力。

彰化縣議員林小琪說，只租不售的社會住宅在彰化市場有限，外縣市推青宅都沒問題，彰化明顯是因為顏色不一樣才卡卡，「立委也應該要出力解決」，為了民生福祉不能用政黨顏色來分，卡越久越難蓋。

彰化縣議員周君綾則說，當初是縣府自己選定此處作為青宅基地，現在卻反過來說中央不給地目變更，縣府這樣如何讓縣民有信心？現在不知道還要等幾年才完工，到時候房子定價一定又高過現在，彰化薪資所得低，縣民是否能夠負擔也是個問號。