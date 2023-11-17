光束影響觀星 清境拆除燈組

合歡山是成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但有民眾反映，日前上山觀星卻看見彩色光束畫破夜空，影響觀星品質。南投縣府表示，經查是清境小瑞士花園新設的水舞聲光設施造成，溝通後，業者將拆除燈組，並降低設施聲光效果。

合歡山海拔逾3000公尺，因幾無光害，縣府與當地協會、太魯閣國家公園管理處及林業署等單位推動並營造觀星環境，2019年8月獲國際暗天協會（IDA）認證通過為國際暗空公園，但近年人為光害問題頻傳。

在暗空公園成立前期因旅遊人車爆量，還有人以探照燈照明星空，且周邊停車場燈具密度過高、照明角度錯誤、光度超標等，一度讓暗空公園變「亮空公園」；今年9月又因停車場紅光LED電子看板過亮惹議，沒想到最近又有新光害。

有網友日前在臉書「台灣星空守護聯盟」貼文分享，稱友人上周到清境地區觀星攝影，卻拍到多道彩色光束畫破山區夜空，他將照片PO上網，引發天文迷討論，台北市天文協會理事長劉志安則緊急通報縣府，盼協助了解原因。

縣府表示，經查確認是，清境小瑞士花園新裝設的水舞聲光設備造成，立即會同清境農場、天文專家學者與委外廠商實地會勘，經協調溝通後，業者決定拆除水舞設備中的聚光投射燈組，並降低設施聲光效果，共同維護合歡山暗空環境。