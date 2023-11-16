2023花鄉田尾迎賓祭開幕 多座秘密莊園開放尋幽訪勝

社團法人彰化縣田尾休閒農業協會成立3年多，今天舉辦2023花鄉田尾迎賓祭開幕典禮，今年參加業者倍增為30家，包括平日不開放的莊園配合活動開放遊客尋幽探秘，共同鑑賞田尾休區OPEN-GARDEN的美麗。

花鄉田尾迎賓祭邁入第三屆，主辦單位彰化縣田尾休閒農業協會的理事長林子良、協辦單位彰化縣田尾公路花園協會事長劉漢卿，和輔導單位彰化縣田尾鄉公所鄉長許淑美、指導單位彰化縣政府副縣長林田富及休區園藝業者100多人出席，場面熱鬧。

林田富先感謝休區協會、公路花園協會先後舉辦園藝生活風格日暨陽台設計展，及現在展出中的陽台園藝展，及目前展覽中的2023園藝設計展，讓傳統買一盆盆花、買切花提升為園藝療育，不零星或單一購買，而是買回一座花園美化居家環境，改變城市生活品質。

林田富說，田尾鄉長許淑美支持田尾園藝發展和升級，縣議員劉淑芳在縣議員支持預算補助田尾鄉舉辦園藝活動，田尾鄉農會理事長楊春枝率農會全體員工共同協助，田尾花卉產業不再只賣花，也提供完善園藝資材設計、植物花卉栽培諮詢交流。

2023花鄉田尾迎賓祭本（16）日至19日，分別在田尾遊客服務中心、陸豐國小正門口旁舉辦花園解謎、攝影盛典等期間限定活動，11月18日在海豐村彩繪運動公園舉辦迎賓之夜，邀請民歌手等演藝人員獻唱表演，帶領民眾重回70、80年代，回憶海豐崙風光時代。值得一提的是平常有些莊園平日不開放，這次配合2023花鄉田尾迎賓祭供人探秘，民眾要把握機會。