王國材盼捷運藍線調整沙鹿站 中市府說明現行方案優勢

交通部長王國材今早表示，台中捷運藍線在綜合規畫時有過變動，包括沙鹿站如何跟未來鐵路高架化整合，這是專業評估，請中市府調整。中市交通局回應，原可行性階段無捷運站與沙鹿火車站共構規畫，故現階段研議將月台北移，搭配行人空橋，現行方案也可減少路線轉彎、地下穿越民宅等風險。

台中捷運藍線再成政治攻防議題，台中市長盧秀燕為此與綠營交鋒。盧秀燕今早在赴台北行政院會於臨時動議時，當面向行政院長陳建仁請託，表示桃捷延伸線、高捷黃線近期都傳出好消息，盼中部能得到公平對待，讓中捷藍線能今年底前核定。

中市交通局表示，沙鹿段路線方案調整，綜合規畫方案較可行性研究方案，再減少4處路線轉彎段及2處出土段，可減少路線彎繞及高架、地下型式反覆轉換，也減少穿越民宅地下，降低用地取得風險、減少地震發生後的恢復成本及時間。

交通局也提到，捷運B4站與沙鹿火車站轉乘，在原可行性研究階段，即無捷運站、沙鹿火車站共構規畫，為加強轉乘便利性，已將鐵路高架化、雙軌化等計畫納入考量。

交通局說，目前研議將既有沙鹿車站月台北移(改為南、北2出口)，並搭配行人空橋，便利民眾轉乘；另此次綜合規畫更增設B5站，增加捷運服務範圍。

交通局強調，捷運藍線綜合規畫中的捷運路線與設站，均考量民眾需求與專業判斷，委由專業工程顧問公司協助，評估各項因素後擬定，且捷運興建土地取得，亦已循著捷運開發土地徵收程序辦理。

捷運藍線綜合規畫於中央各審查階段，皆依各專家學者及審查單位意見說明及修正，歷經近兩年審查，交通部已於今年2月20日通過，並於4月18日轉呈行政院審查，目前由行政院審查中。

盧秀燕也在會後訪問中再次提到，近兩年來，尤其新閣揆上任以後，都有不錯互動，她有感受到行政院長陳建仁和鄭文燦的善意，不管在公開場合或私下場合，雙方對於捷運藍線有多次的討論。甚至在上周，她和鄭文燦私底下也有做相關的討論。

盧秀燕表示，對於新閣揆，她還是抱予希望，出席就是一種態度和善意，她出席這麼多次應該是六都第一名，也希望對於中部地區的建設和預算有所幫忙。

「我是六都市長出席最勤快的市長。」盧秀燕強調，從台中上來每次都不容意，因為市政工作非常繁忙，但她珍惜每次出席行政院會的機會，因為最重要的就是能夠替地方發聲，爭取地方的建設，有非常多的重大議題。