檢舉魔人在後面！排隊依序下交流道 少一個動作被罰3000元

民眾行駛道路需注意安全並遵守交通規則，但若缺少一個動作，3000元即入國庫，台74號中彰快速道路車流量大，尤其上下班時間交流道口經常塞車，陳姓男子日前開車經台中市太平區台74線東向26公里，因車流量大排隊依序下交流道時，被後車民眾檢舉「未依規定變換車道」，讓他慘收3000元罰單。

74快速道路車流量大，尤其台中市區LaLaport開幕後，很多遊客選擇從74線東向26公里下「太平區中山路」交流道抵達目的地，交通因此雪上加霜。

陳姓男子說，他日前開車經74號快速道路，當天傍晚車流量大，他依序排隊下交流道，竟被後車民眾以行車影像檢舉「未依規定變換車道」，他拿到罰單時也回想自己是否疏忽忘了或沒有全程打方向燈。

他以自身經驗提醒所有駕駛人，未來若要轉換車道上下交流道時，一定全程使用方向燈，而且要等變換車道後再切掉，一疏忽3000元就飛了。