台中巨蛋鄰住宅區 議員憂噪音擾民

台中巨蛋工程標案正式決標，由麗明營造承攬營造。議員楊大鋐說，台北小巨蛋周邊是商業區，可配合提供商業服務機能，但台中巨蛋周邊是住宅區，未來要吃飯、休息或購物不方便，也可能影響周邊安寧，要求檢討都市計畫。市府表示，巨蛋地下室、周邊都有商場，將通盤檢討需求；巨蛋設計時，已納入抗震減噪機制，可降低噪音干擾。

台中巨蛋歷經8度流標後，台中市建設局昨天公布，巨蛋工程已決標，由興建台中國家歌劇院的麗明營造得標，預計2024年動工，2030年完工。

國民黨議員楊大鋐說，天團五月天將在台中洲際棒球場開唱，台中歌迷不必南北奔波，台中巨蛋是台中首座室內大型展演場館，更顯出其重要性；不過洲際棒球場、巨蛋園區都靠近14期重劃區，離市區較遠，無論是交通接駁與人車湧入都需要詳細規畫。

議員表示，台中巨蛋周邊都住宅區，商業機能不足，雖然鄰近的漢神洲際購物中心已動工，但未來商業服務機能恐不足，大型場館吸引人潮，餐飲、休閒與購物空間，應及早規畫。

楊大鋐說，像台北小巨蛋周邊是商業區，台北巨蛋有附屬商業設施，周邊消費機能完善，高雄巨蛋旁也有購物中心，附近還有瑞豐夜市等，除提供服務，也可創造商機。

他說，反觀台中巨蛋周邊不只是住宅區，台中巨蛋基地的使用分區還是文中小用地，未來除應加強商業機能，同時也要避免展演噪音擾民。

都發局局長李正偉表示，洲際棒球場屬於體育用地，配合商業設施變更為體育專用區，目前也有商場，巨蛋園區周邊交通、土地承載與使用分區，都經過規畫檢討；巨蛋地下室、周邊都有商場，若有需求，也可調整都市計畫細部計畫因應。

針對噪音部分，運動局長李昱叡說，台北小巨蛋「三天三夜」造成周邊住宅投訴，台中巨蛋設計時已納入抗震減噪，巨蛋主體建築與住宅區有段距離，可避免造成周邊困擾。