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新社花海暨台中國際花毯節 首週發出近1400班接駁車

中央社／ 台中13日電
2023「新社花海暨台中國際花毯節」11日盛大開幕，台中市交通局表示，參考往年經驗，事先在豐原線、太原線及松竹線部署大量待班接駁車，彈性調度及增派接駁車支援，開幕首週接駁車共計發出近1400班次。（交通局提供） 中央社
2023「新社花海暨台中國際花毯節」11日盛大開幕，台中市交通局表示，參考往年經驗，事先在豐原線、太原線及松竹線部署大量待班接駁車，彈性調度及增派接駁車支援，開幕首週接駁車共計發出近1400班次。（交通局提供） 中央社

2023「新社花海暨台中國際花毯節」11日盛大開幕，週末日湧入賞花人潮，中市府提供5條免費接駁路線及8處外圍花海停車場；交通局長葉昭甫表示，首週接駁車發出近1400班次。

根據台中市政府交通局今天發布新聞稿，葉昭甫指出，交通局因應首週假日人潮，參考往年接駁經驗，事先在豐原線、太原線及松竹線部署大量待班接駁車，彈性調度及增派接駁車支援，花海盛會登場的第1個週六、日，吸引大批民眾，開幕首週接駁車共計發出近1400班次。

葉昭甫表示，為確保各接駁站及停車場順暢，在假日加派人力，維持現場排隊人潮及停車秩序，各接駁站一早就湧入不少排隊人潮，其中以豐原線及松竹線搭乘狀況最為踴躍，多數民眾選擇搭乘高鐵、台鐵或捷運轉乘接駁車。

交通局指出，配合花海活動規劃的外圍8處花海停車場，中興嶺停車場率先滿場，上午10時過後為民眾出遊賞花高峰時間，花海外圍的停車場陸續達滿場，部分民眾運用多元交通方式，將車輛停放於外圍停車場再轉乘接駁車上山。

台中市 新社花海

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