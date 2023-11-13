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年輕人不愛台中七期 議員憂變老人區

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中報導
台中七期有最小開發面積，才能轉換容積獎勵，市議員李中擔心年輕人買不起大坪數，七期變成高級老人區。記者陳秋雲／攝影
台中七期有最小開發面積，才能轉換容積獎勵，市議員李中擔心年輕人買不起大坪數，七期變成高級老人區。記者陳秋雲／攝影

台中市七期、七期南側、八期及水湳等重劃區若接受容積移轉，有最小興建面積100平方公尺以上的限制。議員李中指出，年輕人多喜歡獨戶小坪數，成為市場主流，但七期只有大坪數的豪宅，建議都發局針對鬆綁面積限制，避免七期成為「高級老人住宅區」，失去活力。

都發局長李正偉說，容積移轉作業要點及即將進行的七期重劃區通盤檢討，會考量議員及各方建議，如可行再擬妥配套措施。

李中表示，台中市人口紅利造就各地區房地產交易熱絡，交通便利地區新建案如雨後春筍，近10年來，數萬戶年輕的家庭進駐，讓這新興區域呈現活力。

但李中指出，2011年公布實施「台中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」，豐樂里附近地區、新市政中心專用區、市政中心南側及水湳機場原址整體開發區，每一建築單元樓地板面積應大於100平方公尺（約32.5坪）。

李中說，因容積移轉作業要點有最小興建面積的限制，開發商推出的都是大坪數住房，與目前市場主流不合。年輕人希望獨戶兩房成最夯的產品，如果七期等地區無法鬆綁，會逐漸變成「高級老人區」，建議都發局檢討放寬興建面積，讓開發商可以推出較小坪數的住房。

都發局長李正偉說，當初規定是考量這些重劃區的交通、生活機能等「承載力」，例如開放小坪數，戶數多，停車場勢必得大幅增加，以目前七期等高度開發地區來說，對交通的衝擊相當大。

所謂容積率是限制建築物實體建築總量與建築基地面積比例，藉以達到控制土地使用強度，確保整體居住生活品質的制度，「容積移轉」，即一塊土地可移出建築容積，移轉至其他可建築土地建物使用；如此在公共設施保留地上，地主權益不會有損，政府也不需花錢徵收公共設施用地，地主也可直接繳代金用在公共建設。

此外，議員朱暖英指13期土地重劃案歷經10幾年，至今土地權狀還沒發完，基礎設施剩最後一哩路，目前顯得停滯，且因未安裝監視器，遭棄置垃圾也難逮涉案犯嫌。

地政局長吳存金說，今年底都會完成，預計明年初全部盤點完畢，提出售地計畫，市府成本是80億。有關重劃區設置監視器管理，會用平均地權基金建置。

建築 坪數 重劃區 都市計畫 新建案

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