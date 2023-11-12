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新社花海暨台中國際花毯人潮多 民眾看到「這創意裝置」直呼被嚇到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
新社花海及台中國際花毯節昨天開幕，有民眾看到創意裝置「人文之徑」，拍照起來好像拍遺照。記者游振昇／攝影
新社花海及台中國際花毯節昨天開幕，有民眾看到創意裝置「人文之徑」，拍照起來好像拍遺照。記者游振昇／攝影

2023新社花海暨台中國際花毯節昨開幕，第一天就吸引15萬人次參觀，民眾看到創意裝置「人文之徑」，有人說拍照看起來好像遺照，有民眾說被照片嚇到，也有遊客不以為意；台中市觀光旅局今天說明，人文之徑是以當地著名的「梅鐸書屋」手工書為發想，民眾好像走進魔法的故事書中。

台中市觀旅局表示，這屆花毯節以新社在地故事為主軸，淬鍊出自然生態、農業及人文等元素進行佈展，該創意裝置為「人文之徑」，策展團隊簡綺盈設計師表示，藝術創作構想來自人文廊道由展區三大守護神之一「工藝女神」大筆一揮所創造，以新社盛名的手工書為原型設計，以旅行回憶的照片集為發想。

要讓遊客拍照置身其中，好像走入了魔法的故事書本當中，感受新社在地人文的魔力。手工書的原型即是新社當地以手工書著名的梅鐸書屋，梅鐸書屋屋主林長慶先生表示支持觀旅局以地方職人故事為發想，將各式各樣職人原創藝品與專業精神融入策展，豐富花毯節與在地之連結。

昨天開幕的新社花海節吸引人潮，有網紅在臉書貼文說，人文之徑「金毋湯」，呼籲「千萬不要帶長輩去這樣拍」，有遊客說，回家看到照片有被嚇到。

今天是花海節開幕第二天適逢周日，遊客人潮仍多，轄區東勢警分局派員警到場疏導交通，也現場宣導防詐騙。

新社花海及台中國際花毯節昨天開幕，有民眾看到創意裝置「人文之徑」，拍照起來好像拍遺照。記者游振昇／攝影
新社花海及台中國際花毯節昨天開幕，有民眾看到創意裝置「人文之徑」，拍照起來好像拍遺照。記者游振昇／攝影

台中市 新社花海 自然生態

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