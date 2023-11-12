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南投取締飆車族 今年2306件
南投縣「飆」風再起！台14線、139縣道半夜出現機車群聚飆車，還加大油門製造引擎聲浪或狂按喇叭汽笛，居民睡夢中被吵醒，引發民怨。南投警分局加強取締，在139縣道、彰南路等飆車熱點攔檢，嚴查違規改裝車輛，壓制飆車族氣焰。警方統計，今年迄今，已取締2306件改裝車、危險駕駛等違規行為。
彰化市到南投市、名間鄉的八卦山段，因為山區風景佳、彎道多，吸引重機車隊聚集，享受過彎壓車快感。還有重機車族分享，從中寮到集集跨越濁水溪到鹿谷鄉，相較八卦山路段有不同景致，吸引更多重機車族聚集飆車。
貫穿彰投的139縣道，全長61公里，是全台第6長的縣道，北從彰化市沿著八卦山脈經南投市、名間鄉、中寮鄉、集集一直到鹿谷鄉，向來都是重機族、跑車族的「飆風」路段。
台14線國姓鄉福歸村路段，近日有上百輛重機深夜聚集，故意製造引擎聲浪、按鳴喇叭，享受馳騁快感，沿線居民不堪其擾，更擔心交通安全。當地居民說，飆車族囂張聚集，警方早該嚴格取締。
南投警分局表示，飆車族透過網路號召車聚、喇叭、引擎噪音擾民，甚至跑給警察追，為壓制飆車族氣焰，警方擴大執行防制危險駕車勤務，以優勢警力重兵部署於南投市139線、名間鄉彰南路等路段，嚴查違規改裝車輛。
警方統計，今年迄今取締改裝車、危險駕駛2306件，通報噪音車輛50輛；危險駕駛危及自身或他人安全，依刑法可處5年以下有期徒刑，開罰6000元至2.4萬罰鍰、吊扣駕照、牌照等重罰，將嚴加追緝，呼籲勿以身試法。
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