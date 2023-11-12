新社花海開幕 昨15萬人次爭睹

2023新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，展至12月3日；陽光露臉，昨單日湧入15萬人次，遊客戴帽、撐傘賞花，好心情全寫臉上。目前花海區3成盛開，最佳賞花期為本月15日至25日。台中市副市長王育敏則推薦花毯區高16米的「漂浮花都」，宛如飄浮空中的城堡，值得一看。

暌違2年，新社花海與台中國際花毯節合體揭幕。農業部代理部長陳駿季說，這次活動具體展現農業部推動的農業六級產業，期待未來23天民眾來新社區賞花，以行動力購買農特產品，了解新社、山城與台中市的人文、地景，讓外地人了解新社的美好。

王育敏說，新社花海暨國際花毯節民眾引頸期盼，市長盧秀燕更提早在前天來開箱，尤其花毯區的「漂浮花都」高16米、23萬株花卉、23種花種，民眾不容錯過。江啟臣說，每屆新社花海創下200萬人次、20億元商機，對於新社、山城來說是相當重要的節日。

農業部種苗改良繁殖場場長張定霖推薦花海亮點，首要欣賞廣達28.5公頃的壯碩花海景觀，預計最佳賞花期落在11月15日至25日，其中「精緻草花區」布展超過25萬株向日葵花海及繽紛草花，傳達迎接新光芒及走過新冠疫情意象。

近期在網路掀起討論的空中城堡「漂浮花都」，觀旅局解析是用大量水霧與泡泡，讓整座花卉城堡宛如飄浮在空中般夢幻，活動期間每逢整點機械動態秀，遊客可360度欣賞、打卡合影零死角。

打卡熱點的「工藝女神」、「生態巨人」和以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的「生態勇者」，遊客也不容錯過。東勢警分局呼籲民眾多搭乘5條免費接駁專車，以免塞車之苦。