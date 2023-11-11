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彰化百萬園藝造景免費看 花鄉買百集點送植栽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第二屆2023田尾園藝設計展今起一連9天在田尾鄉熱鬧登場，有市集可逛可買。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二屆2023田尾園藝設計展今起一連9天在田尾鄉熱鬧登場，有市集可逛可買。記者簡慧珍／攝影

第二屆2023田尾園藝設計展今天下午開幕，規畫三大展區，民眾可參加兩場國際級園藝大師講座，觀賞總價數百萬元的園藝造景，報名手工皂DIY體驗，還有消費集點滿額送等好康，縣政府和田尾公路花園協會共同推薦深度旅遊花鄉田尾將獲超值經驗。

縣長王惠美稱讚田尾公路花園協會理事長劉漢卿，「給他加一點油，就能大噴發。」去年第一屆田尾園藝設計展創造38萬參觀人次，帶進2千萬元商機，今年協會再接再厲，以植感新生活為主題，打造植人之夢、植感生活、植物奇想等三大展區，有11處布展，20間店家主動響應舉辦品牌日活動，希望擺脫傳統只賣盆栽的經營策略，改為呈現質感建立口碑及營業新模式。

田尾公路花園協會邀請國際級大師凌宗湧參與設置，作品價值逾200萬元，台灣國際蘭展藝術總監吳維宏、在地設計師吳奇偉和曾永杰等人也一齊貢獻巧思，民眾即日起到本（11）月19日到田尾鄉參加活動，不但掌握園藝設計的美學與趨勢，還有機會買百，掃描活動LINE集點卡QRcode集點，集滿3點兌換一盆植栽，集滿5點兌換一張摸彩券一張送好禮。

園藝 設計師 王惠美 彰化

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