影／行家帶路！新社花海8大必看亮點 11月15日最佳賞花期

2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，展至12月3日。其中，未啟動先在網路造成熱議的花毯區「漂浮花都」，網友讚譽空中城堡美名，水霧與泡泡隨風飄逸，十分浪漫。種苗改良繁殖場推估，明開幕首日花海區花況約3成盛開，預估最佳賞花期為11月15日至25日，歡迎民眾搭乘5條免費接駁專車，來新社欣賞上萬株繽紛花海。

2023新社花海主題為「愛你愛山 璀璨重綻」，農業部種苗改良繁殖場推出必看4大亮點，場長張定霖說，首先是廣達28.5公頃的壯碩花海景觀，預計明天開幕首日花況約3成盛開，最佳賞花期落在11月15日至25日，其中「精緻草花區」布展超過25萬株向日葵花海及繽紛草花，傳達迎接新光芒及走過新冠疫情意象。

第2至4亮點分別為：展場區主題「金門特產」，連結兩地的高梁田，展出特有高粱酒、貢糖及一條根等特色產業；「青農特區」有來自在地青年農民源源不絕的活力與創新，提供最新鮮的農產與農遊體驗；多元精采的「山城農產推廣」，讓遊客不只賞花海，也能更深入認識花海的故鄉。

睽違2年，市府觀旅局推出台中國際花毯節，觀旅局推薦花毯區4大亮點，近期在網路上掀起討論的5米高空中城堡「漂浮花都」，運用大量水霧與泡泡，讓整座花卉城堡宛如飄浮在空中般夢幻，活動期間每整點機械動態秀，遊客可360度欣賞、打卡合影零死角。

第2亮點為融入地方編織與藍染特色的「工藝女神」，女神身上配件是守護地方人文的魔法道具；第3亮點為以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的「生態勇者」；第4亮點為代表智慧農業的「生態巨人」，相當適合小朋友合影，彷彿大巨人現蹤跡。