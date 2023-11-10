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影／新社花海明登場 5條免費接駁路線報你知

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為生態勇者。記者林佩均／攝影
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為生態勇者。記者林佩均／攝影

2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，展至12月3日，台中市長盧秀燕今到花毯區搶先開箱，欣賞由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」。盧說，新社地狹，瞬間湧入上萬人潮，呼籲民眾搭乘5條免費接駁路線到新社賞花，以免塞車之苦。

盧秀燕今與立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、邱愛珊、李文傑、張廖乃綸、陳政顯與市府局處首長搶先開箱花毯區，現場有不少民眾在路旁先睹為快，欣賞由水霧、泡泡營造出彷彿飄浮空中的「漂浮花都」，360度拍照零死角。

盧秀燕說，台中舉辦的是台灣地表最強大的花毯節，栽種20萬株花卉，花毯區有2公頃，再結合新社花海共有13.5公頃繽紛草花，「保障讓民眾看花看到眼抽筋、拍照拍到手會軟、買東西買到笑呵呵」，現場響起掌聲與笑聲。

江啟臣說，往年新社花海締造出200萬人次，人潮與交通量不可忽視，呼籲民眾多多搭乘5條免費接駁車上新社花海賞花；盧說，台中市新社區是全台的普羅旺斯，光接駁車市府就斥資2千多萬元，邀請民眾Chill上山賞花，放慢步調，帶回山城優質伴手禮與親朋好友分享。

東勢警分局規劃：

一、 行人徒步區：興義街及協興街花海園區內是「行人徒步區」

二、 單行管制：從東山街與興中街起，向南至興中街與協中街口，都是單向管制。以及協興街與興中街起，至協興街與苗圃橋（花海徒步區入口）止，都是單向管制。

三、 接駁車專用車道：

從東山街與興中街起，直行至興中與華豐街口，左轉華豐街，直行至協興與華豐街口，即可右轉進入接駁車總站搭乘接駁車。這一段路都是接駁車專用車道。

平日除原有的豐原線、太原線及捷運松竹接駁路線外，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線、12處區內及區外停車場，提供汽車2362格、機車1773格停車空間。

各接駁線分別從豐原轉運中心、太原（祥和）停車場、捷運松竹站，假日加開東勢河濱公園及會場環線接駁車，配合活動時間，除會場環線為巡迴接駁車，發車時間為上午9點至下午5點。

其他接駁站前往花海展區的發車時間為上午8點至下午2點半，由花海展區回程發車時間為上午10至下午5點，活動期間坐滿即開車。

本次活動會場展區主要停車場第一、第二、滯洪池旁、華豐街路側；另新社區內、外規劃平假日提供豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場、太原(祥和)停車場，假日再提供中興嶺營區停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，總計8處外圍停車場，提供免費接駁服務。

各停車場即時狀況，可下載台中交通網APP查詢，或上「東勢分局」臉書粉絲頁查看每日展區最新花況。

2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為工藝女神。記者林佩均／攝影
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為工藝女神。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，台中市長盧秀燕今到花毯區搶先開箱，欣賞由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，台中市長盧秀燕今到花毯區搶先開箱，欣賞由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，今天上午已有不少遊客在路旁搶先欣賞、合影。記者林佩均／攝影
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為工藝女神。記者林佩均／攝影
睽違2年，台中國際花毯節與新社花海合體，圖為工藝女神。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花海區部分向日葵花盛開。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花海區部分向日葵花盛開。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，圖為花毯區。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，圖為花毯區。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花毯區由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」，值得一看。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花毯區由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」，值得一看。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花毯區由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」，值得一看。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花毯區由水霧、泡泡營造出漂浮空中意象的「漂浮花都城堡」，值得一看。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花海區多數花朵尚未盛開。記者林佩均／攝影
2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，花海區多數花朵尚未盛開。記者林佩均／攝影

停車場 新社花海 賞花

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