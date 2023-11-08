交通記點新制上路台中業務倍增 申辦流程不便引民怨

交通違規記點新制上路，車主非駕駛人遭逕行舉發時，為求自保應辦理「違規歸責」，台中市3個月來高達4萬件，比去年同期多出3倍；若無法記點則改記車輛違規，導致同期吊扣牌照爆增25倍，議員要求簡化申辦歸責流程，強化宣導降低民怨。

交通局長葉昭甫表示，交通違規新制，不只有罰鍰，主要是增加涉及道路安全議題違反事項扣點制度，記點只要累積一年12點，就會有吊扣駕照2個月的問題，新制上路後，前三大違規實質件數量32萬件，主要裁罰樣態為超速、違規臨時停車 、違規停車。轉歸責部分，新制案件量大增，3個月來超過4萬件。

交通違規新制就是全面推動強制記點，未指定主要駕駛人或未歸責他人者，直接對車主記點，所以車主若非駕駛人遭逕行舉發，為求自保避免扣照或扣牌，必須主動在期限內辦理「違規歸責駕駛人」，導致歸責件數大增。

張玉嬿說，7到10月歸責件數達4萬件，比去年同期多3倍，網路申請要上傳車主身分證、被歸責駕駛人駕照、紅單、採證相片正本彩色掃描檔，流程繁瑣，對長者不便，不少人乾脆須抽空臨櫃辦理，抱怨不已。

她指出，新制也規定如果車主無駕照可供記點及未辦理歸責，改記車輛違規紀錄，1年違規3次，吊扣牌照2個月。新制實施3個月362件，比去年14件爆增25倍，甚至比吊扣駕照的155件還多，民眾陳情大呼冤枉，也造成民怨。

議員張玉嬿、王立任、黃守達要求，市府應簡化申請歸責流程，例如考慮結合台中通APP申辦，透過內建個人身分識別直接申辦，或透過未來的MaaS做好配套，同時也要加強吊扣牌照新制的相關宣導，市府要加強保護民眾權益。

交通局補充，目前交通事件裁決處受理現場及郵寄申辦，已建置「交通違規歸責駕駛人線上申辦及查詢」作業平台，提供雲端申請。