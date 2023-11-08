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餵綿羊吃紅磚對嗎？清境農場臉書粉專解說 網呼：長知識了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
清境農場羊舍旁旁掛上紅色的「鹽磚」讓羊隻舔舐補充鹽分、礦物質等，幫助維持其身體機能運作，保持健康。圖／清境農場提供
清境農場羊舍旁旁掛上紅色的「鹽磚」讓羊隻舔舐補充鹽分、礦物質等，幫助維持其身體機能運作，保持健康。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場飼養逾400頭羊，還能近距離接觸綿羊，深受遊客喜愛，但場方近期分享，拿紅磚餵綿羊的照片，不少人訝異怎會讓小羊吃磚頭，細看內容才知道，紅磚竟是羊隻的保健食品「鹽磚」，幫牠們顧健康，民眾直呼「長知識了」。

行政院退輔會清境農場位居海拔1800公尺，場區原飼養綿羊和馬匹，其中綿羊品種有柯麗黛、薩福克、瓦萊黑鼻羊等逾400隻，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看綿羊秀、馬術秀等演出，很受大小朋友喜愛，是當地指標景點。

但清境農場臉書粉絲專頁近期公開分享，羊隻在羊舍的日常生活照，但照片中的綿羊圍著一塊紅磚猛舔，不少人乍看相當訝異，場方竟拿磚頭餵綿羊，也有人留言指「牠在吃磚塊」，但被該粉專小編糾正是「舔磚塊」，貼文也說明是為了健康。

清境農場表示，掛在羊舍旁的紅磚是「鹽磚」，也稱作「礦鹽」，主要成分是鹽，並含少量鐵、銅、錳、鋅、硫酸鎂等礦物質，是從美、澳進口，專門給羊隻的保健食品，提供所需的鹽分、礦物質等，幫助其身體機能的循環運作，保持健康。

場方也進一步說明，有別於野生動物除了會在山林中覓食，也會尋找岩鹽等來補充鹽分、礦物質等元素，而人工飼養的羊隻因飲食正常，且吃得更多，而需要更多的鹽分、礦物質等來平衡身體各數值，所以提供鹽磚讓其舔舐，適時補充營養。

清境農場 綿羊 保健食品

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