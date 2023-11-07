彰縣員林大道等5條道路 取消強制機車兩段式左轉
彰縣府選擇員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路及彰鹿路，取消強制機車兩段式左轉，已拆除「機慢車兩段左轉」標誌，機車可直接左轉，也可選擇在待轉區左轉。
彰縣府交通處交通工程科人員今天接受中央社記者電訪時指出，縣府針對彰化縣員林大道、員林市萬年路、柳橋路、彰美路及彰鹿路，即日起取消強制機車兩段式左轉。
彰縣交通處說明，這5條道路大多已拆除「機慢車兩段左轉」告示牌或機車需兩段式左轉的交通標誌，不過路口劃設的待轉區仍未塗銷，機車騎士可選擇直接左轉，也可先騎到待轉區再通行。
交通處指出，員林大道等5條道路雖取消強制機車兩段式左轉，不過彰鹿路與線東路口以及員林大道和萬年路口，這2處路口因車流量大，機車需兩段式左轉的交通標誌仍未拆除，騎士若要左轉還是需依指示，先騎到待轉區等待通行。
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