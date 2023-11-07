影／弘文中學今年209對兄弟姊妹就讀 3兄弟老么說出最大好處
弘文中學今天為209對兄弟姊妹檔舉辦大會師排字活動，該校今年度有209對手足就讀，包括17對雙胞胎及7組3位兄弟姊妹檔，國中生林承毅的二名哥哥是該校高中生，他說三兄弟同校好處多，最大優點是如果有緊急事情，可跑到二名哥哥的班上當面通知，不用打電話。
弘文中學今年平均每6位學生中就有一人是手足同校就讀，校長張輝政表示，就是這層特別的情誼，讓弘文中學更像是個大家庭，彼此真誠關懷、相互成長。
209對兄弟姊妹在同一所學校就讀，作習時間相同、上下學可以作伴，高三12班林資翌和弟弟高二11班林宸緯、國二7班林承毅，三兄弟都說，離家近讀弘文，就讀後發現弘文教學環境和資源好，老么
林承毅表示，二名哥哥回家可當他的小老師，回家作功課不懂找哥哥問，更大好處是在學校有緊急事情，直接到哥哥班上找人。
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