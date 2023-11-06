台74線十九甲地區增設匝道 預計114年完工
台中市政府今天表示，繼台74線大里路段的草湖交流道完工通車後，台74線十九甲地區增設匝道工程完成用地取得，預計民國114年完工，可緩解瓶頸路段易壅塞情形，提升民眾通行便利性。
台74線經過台中市大里與太平等地區，因人口持續增長，現有台74線匝道不敷使用，造成平面道路交通瓶頸，地方爭取在大里十九甲地區增設北出匝道（32K處），歷經交通部核定可行性研究與綜合規劃、環保署核定環境影響評估等程序，交通部並於今年3月核定工程經費新台幣7億9000萬餘元。
台中市政府今天發布新聞稿指出，中市府辦理台74線十九甲地區增設北出匝道工程用地作業，除採協議價購方式，並逐一拜訪地主，由於有多名地主長期旅居海外或在國外經商，交通局設法聯繫遠在泰國、加拿大等地的地主，進行溝通協議與協助，獲全數地主同意協議價購，匝道工程所需用地已全數取得。
台中市交通局長葉昭甫表示，要感謝地方民代、地主及居民等，推動台74線十九甲地區增設北出匝道工程的支持與協助，相關匝道工程預計於114年完工。
葉昭甫說，台74線在大里路段，目前草湖匝道上月底已通車，另外六順橋地區增設南入匝道目前正在施作中，台74線十九甲地區增設北出匝道進行工程用地作業，完工通車後將可有效發揮快速道路功用，緩解十九甲地區周圍瓶頸路段易壅塞情形，提升民眾通行便利性。
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