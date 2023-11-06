印尼、菲律賓4鐵馬騎士受困合歡山 警民熱情救助

來自印尼、菲律賓的4名鐵馬騎士東進武嶺，因未拿捏好路程和時間，天黑受困在合歡山腰上，幸經員警發現轉介至民宿休息，還受到山友熱情招待，讓他們盛讚台灣人善良與熱情。

花蓮縣警察局新城警分局合歡所派出所副所長阮漢魁昨天傍晚從松雪樓巡邏下山，行經中橫台8線111.2K屏風山登山口時，看見4名自行車騎士靠在護欄邊休息，阮漢魁見4人面露慌張為難之色，主動上前詢問。

原來4人來自印尼、菲律賓，來台灣工作、讀書，此次趁著入冬前的連續好天氣，打算完成鐵馬橫越中橫的壯舉，但中橫東側的陡峭路型卻在他們的意料之外，所以從早上騎到天黑，只騎到合歡山山腰的大禹嶺附近。

原本4人計畫當晚到達埔里，阮漢魁聽後大吃一驚，因為距離埔里還有68公里的距離，且這一段路還有聞名的12公里「地獄級」上坡，困難重重，當晚要抵達埔里的目標不可能達成，再加上合歡山晚上的溫度都下降至攝氏9度左右，所以晚上的餐宿才是燃眉之急。

阮漢魁先引薦4人至大禹嶺民宿休息一晚，4人也欣然答應，當他們來到民宿時，受到同樣是來自全台各地登山客的熱情歡迎。

阮漢魁離去前，還為4人準備了餅乾、可樂，讓他們隔日攻頂武嶺時能夠獲得足夠的熱量，4人頻頻表示感謝。

今天清晨，在松雪樓大廣場執勤的阮漢魁聽到熱情的招呼聲，一看原來是已攻頂武嶺的4人向他開心地招手，因為經過一晚的休整，已滿血體力充沛，今天騎至台中再搭台鐵回到工作地，4人邀員警在合歡山景點牌合影留念，紀念這次難忘的驚奇之旅。