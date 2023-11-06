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中市六寶公園垃圾髒亂 科技執法取締獲改善

中央社／ 台中6日電

台中市大雅區六寶公園，長期遭棄置垃圾成為髒亂點，清潔隊設置7國語言看板宣導不見改善，台中市環保局表示，設置監視器以科技執法取締，棄置垃圾狀況明顯獲得改善。

台中市議會今天召開定期會警消環衛業務質詢，國民黨籍台中市議員吳呈賢指出，六寶公園路旁因長期遭人棄置家戶垃圾，成為髒亂點孳生蟲鼠，影響市容也造成清潔人員負擔。

吳呈賢指出，日前清潔隊設置7國語言看板宣導，仍不見改善，後經環保局投入經費，建置監視錄影設備，經科技執法取締裁罰後，違規棄置垃圾情形明顯改善。

他建議，明年度應編足預算，汰換稽查大隊，各區清潔隊的老舊取締設備，加強取締全台中市的髒亂點，以「清零」為目標，維護台中市容整潔。

環保局長陳宏益坦言，7國語言勸導成效不彰，加上夜間照明不足，拍不到車牌就不能開罰；新設備具車牌辨識及位移錄影功能，至今已裁罰150件，將以六寶公園為範例，將經驗複製到其他地區，改善髒亂點。

台中市 語言 科技執法

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