快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

警察爆退休潮「不戀棧」 彰化縣近2成員額共555人申請退休

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年也有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高。本報資料照片
彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年也有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高。本報資料照片

彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年更有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高，雖說實際退休會比申請少很多，卻也值得正視。

彰化縣警察局統計，彰化縣2021年共有368名員警申請退休，但實際退休38人，到去年增加到433人申請，實際退休71人，今年申請退休人數更暴增到525人，到10月底已有73人實際退休，到12月預計再8人退休，今年實際退休人數可達81人，明年申請數更達555人，無論申請或實際退休人數均創下新高。

縣警察局表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定，任職滿25年即可申請退休，同仁依個人生涯規劃提出申請預作準備，縣府為籌編預算，也會先行做意願調查。因此，符合退休資格的員警，多數會提出申請，申請人數十分可觀，但實際上到年底，很多員警還是堅守崗位，年復一年再提出申請，因此申請退休的員警就會越來越多。

不過，近幾年來，無論申請或者實際退休的員警數激增，仍是不爭的事實。一名申請明年退休的員警指出，在國內群眾抗爭的年代，當時大量擴編的保安警力，到目前都已達可退休的年齡，加上年改制度改變，以及身心無法再應付繁雜的勤務，才會申請退休。他說，他明年一定會退休，不會再戀棧。

警察進入退休潮，必須增加新血因應。彰化縣警局編制員額3084人，預算員額3000人，現有員額2840人，縣警局指出，以今年81人退休，其實還在合理範圍，今年經由統調制度，彰化縣調出31人，調入58人，警專畢業生分發29人，實際增加56人，不會影響正常勤務。

警界常譏稱「大佛縣」是「最難待」的單位，往往避免調入，不過，彰化縣今年調入比調出仍多出27人。縣警局人員指出，勤務是否繁重往往不是員警調遷的主要考量，要「離家近」最重要，而彰化縣從警人口多，加上位在中部，很多住南部的員警，常先調來彰化做為「中繼站」，在一段時日後，再行請調。

彰化員警請調，除很難出缺的保四等專業單位外，被形容為「大聯盟」的六都，員警每月多了8435元繁重加給，同樣工作繁重，「小聯盟」的一般縣市當然爭取往「大聯盟」，但缺卻不是那麼多，想調過去不容易。

警察

延伸閱讀

彰化知名密醫被判刑 網友嘆「失去良醫」…衛生局清楚表達立場

彰化139線科技取締壓車挨轟 縣議員建議蓋賽車場供發洩

神級起跑加持二水馬 千名跑者齊聚百年八堡圳跑水

扮閨蜜騙拍裸照…彰化人父再約14歲少女見面性侵 判決出爐

相關新聞

誇張！1女10個月叫救護車206次 中市今年開77單1張都罰不到

台中市急救案件數量龐大，平均一天約有445次出勤記錄。議員林祈烽、施志昌和指出，今年1月到10月時，就有同一人呼叫救護車...

警察爆退休潮「不戀棧」 彰化縣近2成員額共555人申請退休

彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年更有555人申請，均接近...

「檔案應用 唸歌呼你知」 潭子戶政獲推廣檔案研究應用獎勵佳作

潭子戶政檔案應用宣導影片「檔案應用 唸歌呼你知」，參加國家發展委員會檔案管理局「112年推廣檔案研究應用獎勵活動」榮獲佳...

筏子溪綠廊4百米斷點縫合完成 串連南屯、烏日通行無阻

台中筏子溪水岸廊道烏日延伸段，因腹地不足，中段有約400公尺未連接，水利局投入3千萬預算縫合，並將1.1公里長的狹窄廊道...

彰化139線科技取締壓車挨轟 縣議員建議蓋賽車場供發洩

彰化縣警局為遏止縣道139線機車危險駕駛行為，宣布針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照取締，引來網友灌爆後，決定暫緩實...

台中五成監視器逾10年該換了 警局：明年編1億加速換新

根據審計報告，台中市監視器超過10年的鏡頭高達1萬4520台、高達45%，市議員指汰舊換新計畫進度緩慢，依預算一樣78年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。