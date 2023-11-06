警察爆退休潮「不戀棧」 彰化縣近2成員額共555人申請退休

彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年更有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高，雖說實際退休會比申請少很多，卻也值得正視。

彰化縣警察局統計，彰化縣2021年共有368名員警申請退休，但實際退休38人，到去年增加到433人申請，實際退休71人，今年申請退休人數更暴增到525人，到10月底已有73人實際退休，到12月預計再8人退休，今年實際退休人數可達81人，明年申請數更達555人，無論申請或實際退休人數均創下新高。

縣警察局表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定，任職滿25年即可申請退休，同仁依個人生涯規劃提出申請預作準備，縣府為籌編預算，也會先行做意願調查。因此，符合退休資格的員警，多數會提出申請，申請人數十分可觀，但實際上到年底，很多員警還是堅守崗位，年復一年再提出申請，因此申請退休的員警就會越來越多。

不過，近幾年來，無論申請或者實際退休的員警數激增，仍是不爭的事實。一名申請明年退休的員警指出，在國內群眾抗爭的年代，當時大量擴編的保安警力，到目前都已達可退休的年齡，加上年改制度改變，以及身心無法再應付繁雜的勤務，才會申請退休。他說，他明年一定會退休，不會再戀棧。

警察進入退休潮，必須增加新血因應。彰化縣警局編制員額3084人，預算員額3000人，現有員額2840人，縣警局指出，以今年81人退休，其實還在合理範圍，今年經由統調制度，彰化縣調出31人，調入58人，警專畢業生分發29人，實際增加56人，不會影響正常勤務。

警界常譏稱「大佛縣」是「最難待」的單位，往往避免調入，不過，彰化縣今年調入比調出仍多出27人。縣警局人員指出，勤務是否繁重往往不是員警調遷的主要考量，要「離家近」最重要，而彰化縣從警人口多，加上位在中部，很多住南部的員警，常先調來彰化做為「中繼站」，在一段時日後，再行請調。

彰化員警請調，除很難出缺的保四等專業單位外，被形容為「大聯盟」的六都，員警每月多了8435元繁重加給，同樣工作繁重，「小聯盟」的一般縣市當然爭取往「大聯盟」，但缺卻不是那麼多，想調過去不容易。