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八八風災痛失3孩子！小林村夫婦獲醫院協助生回雙胞胎 2名兒子已經6歲了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
現年54歲的陳振榮與妻子居住在小林村，怎料八八風災奪走3名寶貝孩子的性命，在李茂盛無償協助下，首次就喜獲「雙胞胎」，現已6歲，成功將孩子們「生回來」。記者劉柏均／攝影
現年54歲的陳振榮與妻子居住在小林村，怎料八八風災奪走3名寶貝孩子的性命，在李茂盛無償協助下，首次就喜獲「雙胞胎」，現已6歲，成功將孩子們「生回來」。記者劉柏均／攝影

茂盛醫院今早舉行「試管寶寶回娘家」，1萬名試管寶寶家庭齊聚同歡，3度創世界紀錄。其中，原居住在小林村的陳氏夫妻，遇八八風災摧毀家園，也喪失3名孩子，院長李茂盛無償協助下，在近50歲時，成功生回一對「雙胞胎」，如今健康成長至6歲。

台灣已連續9年出生人口數下降，去年僅13.8萬人出生，許多青年晚婚晚孕，也導致人工生殖醫療需持續增加，政府更在2020年7月實施「擴大試管補助方案」，讓新生兒人口數成長9.3%，現在全台灣每15名，就有1名試管嬰兒；茂盛醫院運用「AI人工智慧試管技術」，提高平均懷孕率達7成，高於國內平均3成5。

院長李茂盛於1977年催生台灣本土團隊，並誕生首位試管嬰兒，在人工生殖醫學領域耕耘近40年；李茂盛說，接下來可做精準基因檢測，篩檢出健康活潑胚胎，避免遺傳疾病等基因，讓疾病不再遺傳下去，可解決台灣想生小孩卻面臨的挑戰，也可減輕天生疾病對健保的過分負擔。

現年54歲的陳振榮與妻子居住在小林村，怎料八八風災摧毀了家園，卻也奪走3名寶貝孩子的性命；歷經傷痛的他們，花了一年多時間，做了數次試管嬰兒，卻都無疾而終；李茂盛知悉後，無償協助，首次就喜獲「雙胞胎」，至今已成長為健康、活潑的2名6歲男童，成功將孩子們「生回來」。

中市衛生局長曾梓展表示，據國內生殖醫學專家指出，我國約每7對夫妻中就有1對夫妻不孕，現今社會也普遍存在晚婚遲育現象，為減輕不孕夫妻的經濟負擔，國民健康署自2021年7月起補助擴大試管嬰兒補助方案，低收及中低收入戶每次補助15萬元、一般夫妻首次申請補助上限為10萬元。

茂盛醫院在全球已有超過3.5萬名試管寶寶，遍及38個國家，且為亞洲首度運用AI試管技術的醫院，催生7千名AI寶寶，也分別在2015、2019年，邀集千位試管寶寶回娘家，締造世界紀錄，今天更找回上萬名試管寶寶齊聚，3度刷新紀錄。

茂盛醫院院長李茂盛。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影
茂盛醫院院長李茂盛，率全院醫護人員出席「試管寶寶回娘家」，讓這些無名英雄與萬名試管寶寶家庭們，一起同樂，看著催生的孩子們開心模樣。記者劉柏均／攝影

試管嬰兒 小林村 八八風災 雙胞胎

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