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新社花海11月11日登場 5條免費接駁路線、12處停車場看這裡！
2023新社花海暨台中國際花毯節將於本月11日登場，為期23天。由於新社地區路幅狹小，東勢警分局呼籲遊客搭乘5條免費接駁路線，車輛停放在12處規畫停車場，讓欣賞美麗花海，交通不打結。
新社區道路條件限制，東勢分局協同支援警力在新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口(水塔)、中興嶺圓環、興社街一段與國校巷口、興社街一段225巷口等37處，視車流多寡彈性部署警力與義交執勤交通崗，維持交通順暢。
活動期間平日除原有豐原線、太原線及捷運松竹接駁路線外，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線、12處區內及區外停車場，提供汽車2362格、機車1773格停車空間，民眾便利停車後轉乘接駁車直達會場。
各接駁線分別從豐原轉運中心、太原（祥和）停車場、捷運松竹站，假日加開東勢河濱公園及會場環線接駁車，配合活動時間，除了會場環線是巡迴接駁車，發車時間為上午9時至下午5時。
其他接駁站前往花海展區的發車時間為上午8時至下午2時30分，由花海展區回程發車時間為上午10時至下午5時，平日約20至30分1班、假日約15至20分1班，活動期間坐滿即發車。
本次活動會場展區主要停車場第一、第二、滯洪池旁、華豐街路側；另於新社區內、外規劃平假日提供豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場、太原(祥和)停車場。
假日再提供中興嶺營區停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，總計8處外圍停車場，每個停車場旁皆配合設置接駁站，提供免費接駁服務。
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