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水鹿成群 八卦山今年已3起「鹿」殺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
八卦山周邊道路今年來已有3起「鹿殺」事故。圖／民眾提供
八卦山周邊道路今年來已有3起「鹿殺」事故。圖／民眾提供

彰化縣台74甲東外環道路昨清晨發生水鹿「路殺」，外環道旁樹林竄出1頭水鹿，疑遭貨車撞死，肇事車主逃逸，「鹿死誰手」仍待調查。縣府表示，今年迄今，八卦山周邊道路已有3起水鹿被撞死，將在水鹿出沒路段架設提醒告示牌，並架設圍籬。警方表示，「鹿殺」肇事者涉及肇事逃逸，將調監視器追查。

彰化警分局指出，昨清晨7時32分獲報，台74甲東外環3公里處，有頭水鹿遭到貨車撞死；事發後，有路過民眾在水鹿屍體旁停車守護，避免再遭二度輾壓，警方到場時水鹿已死亡。

彰化縣近年有多起水鹿遭路殺事件，警方指出，2021年1月台74甲東外環道4.5公里處，有頭水鹿連遭2機車撞擊死亡；今年6月彰化市彰南路有頭水鹿橫越中央分隔島，駕駛差點撞上虛驚一場。

農業處表示，彰化八卦山周邊道路，今年迄今已有3起「鹿殺」事故，台74甲東外環有2起，139縣道有1起。警方表示，駕駛汽車肇事，未依規定處置者，依道路交通管理處罰條例，可罰1000至3000元罰鍰；逃逸者，吊扣駕駛執照1至3個月。

農業處長邱奕志說，八卦山區水鹿族群從何而來？一說是921地震後，由飼養農場跑出來的，多年來在山林自然繁殖；另說是曾有鹿場因水鹿染疫，遭飼主棄養，最後在山林間繁衍。

彰化水鹿路殺事件多，彰南路、東外環道、139線已出現「小心野鹿」標誌。邱奕志說，海拔2000公尺以上高山野生水鹿，才受野生動物保護法規範，八卦山的水鹿被視為經濟動物；為保護動物與用路人安全，將研議在水鹿出沒路段設告示牌，並在熱點設置圍籬。

告示牌

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