台中大坑1300人苦無自來水 莊競程等人爭取6日將動工

台中市北屯區大坑民德里1300多名居民，因地勢高、落差大，無自來水可用，長期取用山泉水或地下水，經立委莊競程、市議員曾朝榮、謝家宜等人爭取，台灣自來水公司今說明，水公司預計6日動工民興巷管線聯絡工程，可讓大坑地區雙向供水，經費由水公司全額負擔，工期30天，解決民眾用水問題。

莊競程、曾朝榮、謝家宜與水公司今在民德里活動中心舉辦「北屯區民興巷雙向管線聯絡工程」說明會，吸引當地近百名居民到場關心。

莊競程說，爭取兩年多終於要施工了，感謝水公司聽到地方的心聲，未來可解決缺水以及穩定供水問題。他也成功爭取新建飲水思源園區及大坑溪河岸整治1.4億元串接在地觀光產業，引進登山步道人潮。

水公司第四區管理處秘書王郁雯說，民興巷雙向管線聯絡工程台水推動「中興嶺至大坑」自來水管線銜接，讓大坑地區可以雙向供水，免除長期水壓不足和缺水之苦，經費由台水自籌全額負擔。

水公司台中給水廠廠長孫智強簡報指出，北屯區民興巷雙向管線聯絡工程將鋪設東山路2段至新社區中興嶺街管線，新設直徑300毫米、長2800公尺的延性鑄鐵管，完工後可加強大坑及新社地區供水管網相互調度能力，加強供水管網韌性。

建設局養工處代表也說，本案為自來水延伸管線工程，路修經費已編列於計畫中，已請水公司預先完成用戶接管調查，且施工時務必避開新社花海車潮，並於管挖完成後，2個月內完成路面修復作業，以符民眾期待。