彰化「白色海豚屋」水岸公園年底完工 另建跨海景觀橋

擁有「白色海豚屋」美名的彰化縣伸港自然生態教育中心，一直是民眾打卡的熱門景點，縣府為擴大周邊休憩及遊戲空間，斥資5208萬元，正在新闢占地2.7公頃的「西濱慶安水道水岸遊憩公園」，擁有寵物公園及海洋造型遊具，預定年底完工，縣長王惠美表示，縣府還規劃要興建一條景觀跨海橋，串連西濱各個景點。

「西濱慶安水道水岸遊憩公園」位在白色海豚屋旁，是一座多功能西濱沿海特色公園，長525公尺、寬51公尺，面積2.7公頃，公園富含海洋意象元素，有占地約468坪的寵物公園、具地形變化的越野單車PUMP TRACK場地，以及各種海洋造型遊具設施的海洋遊樂場，像是寬約17米的大船造型溜滑梯及鯨魚造型攀爬遊具等。

縣長王惠美今天前往視察施工進度時指出，公園新建工程預定年底完工，公園建設完成後，縣府還規劃要興建一條景觀跨海橋，串聯烏溪自行車廊道、伸港自然生態教育中心、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點，讓彰化61公里的海岸線成為鄉親最愛來的觀光休憩場所。

縣府觀處表示，彰化縣西濱沿海擁有豐富的生態資源，伸港的自然生態教育中心位於慶安水道旁，可以串聯大肚溪口國家級重要濕地，具有很好的區位條件，近年來，縣府積極打造成為熱門的旅遊景點，已連續2年在慶安水道舉辦了彰濱水樂園活動，讓民眾可以體驗SUP、獨木舟、水上自行車等項目，更在自然生態教育中心有各種展覽，讓民眾認識及親近海洋，珍惜、保護生態資源。