台中登革熱快篩陽+3都到過疫區 北屯、沙鹿、西屯民眾注意了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局今證實，台中市共新增3例NS1陽性個案，分別為20多歲男子、50多男子及5歲以下女童，3人都曾到過南部疫區，已通知民眾居住、工作所在地的北屯區、沙鹿區、西屯區公所召開登革熱區級中心會議執行防治。

衛生局疫調發現，沙鹿20多歲男子、北屯50多歲男子，潛伏期間分別有台南市及雲林縣古坑活動史，10月25日及23日發燒、畏寒、等疑似登革熱症狀就醫後未改善，10月30日及31日因出現紅疹至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央實驗室驗中，接觸者共135人目前無不適症狀，持續健康追蹤。

另外，1例5歲以下女童住潭子，10月14日及10月17日曾至台南市親友家活動，10月23日至今皆於南部親友家，期間因出現疑似登革熱症狀，就醫後採檢NS1陽性及通報，發病後皆無返回台中。

衛生局長曾梓展指出，疾病管制署統計至今，台中市共30例境外移入、43例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有25例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月20日，請市民落實防蚊和提高警覺。

曾梓展呼籲，近期台中市本土登革熱個案都有國內登革熱流行地區旅遊史，國內本土登革熱疫情仍處高點，提醒市民出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史，也請市民持續落實防蚊措施。