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彰化139縣道增設2處科技執法設備 11月中開抓壓車競速
彰化139縣道因山路彎處多，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，警方特別針對139縣道彎道壓車競技行為取締，在周末下午於139縣道李舍咖啡店附近編排便衣員警進行錄攝危險駕駛行為，也增設2處防制危險駕車科技執法設備，取締壓車危險駕駛。
警方指出，139縣道現行問題在於彎道壓車競技耍帥行為引發追焦，加上在網路社群在年輕族群間發酵，139縣道成為跑山、競速、壓車及挑戰公權力為樂的地方，為徹底壓制劣質用路文化，特別加強周末取締。
彰化警察分局每星期六日下午2到6時，在139縣道李舍咖啡店附近編排便衣員警2人進行錄攝危險駕駛行為，並依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款逕行舉發，統計從今年8月至10月26日期間，發生交通事故5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成。
彰化縣警察局也建置完成新科技執法設備，將以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近，宣導期自從今年11月1日到11月14日止，並從11月15日起正式執法取締。
彰化縣警察局長張國雄表示，超速及壓車等危險駕車行為容易發生交通事故，害人且害己，警察局在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，增設2處防制危險駕車科技執法設備，在8.5公里、7.7公里也設有固定式測速照相桿，民眾不要以身試法。
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