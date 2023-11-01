彰化139縣道增設2處科技執法設備 11月中開抓壓車競速

彰化139縣道因山路彎處多，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，警方特別針對139縣道彎道壓車競技行為取締，在周末下午於139縣道李舍咖啡店附近編排便衣員警進行錄攝危險駕駛行為，也增設2處防制危險駕車科技執法設備，取締壓車危險駕駛。

警方指出，139縣道現行問題在於彎道壓車競技耍帥行為引發追焦，加上在網路社群在年輕族群間發酵，139縣道成為跑山、競速、壓車及挑戰公權力為樂的地方，為徹底壓制劣質用路文化，特別加強周末取締。

彰化警察分局每星期六日下午2到6時，在139縣道李舍咖啡店附近編排便衣員警2人進行錄攝危險駕駛行為，並依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款逕行舉發，統計從今年8月至10月26日期間，發生交通事故5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成。

彰化縣警察局也建置完成新科技執法設備，將以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近，宣導期自從今年11月1日到11月14日止，並從11月15日起正式執法取締。