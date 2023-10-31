萬聖節員林市長扮虎克船長 大村鄉長周四要變裝秀遊街

今天是西洋萬聖節，不少托兒所小朋友到公所要糖吃，員林市長游振雄、大村鄉長賴志銘都盛裝迎接小朋友，大村公所也要有11月2日晚間在公所前廣場舉辦搞怪變裝秀，邀請大家來參加，也猜看看鄉長要變裝成什麼角色，猜對者有獎哦。

今天大村鄉立幼兒園、安麒兒幼兒園的老師們帶著小朋友到公所「搗蛋」向鄉長要糖吃，鄉長賴志銘也現身發糖果給小朋友們，讓小朋友有快樂萬聖節，周四晚間大村公所也將舉辦建鄉300年漫遊大村萬聖Party活動，下午5時30分將在公所前發放螢光手環給參與遊街者，歡迎大家攜家帶眷一起來參加搞怪變裝秀。