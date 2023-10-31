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萬聖節員林市長扮虎克船長 大村鄉長周四要變裝秀遊街
今天是西洋萬聖節，不少托兒所小朋友到公所要糖吃，員林市長游振雄、大村鄉長賴志銘都盛裝迎接小朋友，大村公所也要有11月2日晚間在公所前廣場舉辦搞怪變裝秀，邀請大家來參加，也猜看看鄉長要變裝成什麼角色，猜對者有獎哦。
今天大村鄉立幼兒園、安麒兒幼兒園的老師們帶著小朋友到公所「搗蛋」向鄉長要糖吃，鄉長賴志銘也現身發糖果給小朋友們，讓小朋友有快樂萬聖節，周四晚間大村公所也將舉辦建鄉300年漫遊大村萬聖Party活動，下午5時30分將在公所前發放螢光手環給參與遊街者，歡迎大家攜家帶眷一起來參加搞怪變裝秀。
而員林市長游振雄今天也在公所變裝成虎克船長和瑪利歐迎接小朋友，發糖果也小朋友，要小朋友「不可搗蛋，要乖乖」。
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