影／中興新村發展未如預期 許淑華邀台積電設廠

中興新村精省後閒置，南投縣議員簡千翔今天表示，中興新村由國發會管理，卻未有效活化，這裡是南投縣最精華廊道地區，可爭取台積電設廠。縣長許淑華認為，南投交通便利、水電充足，中興新村都是國有地，台積電在中興設廠是留住護國神山最佳方案，縣府也會全力配合。

縣議員林儒暘說，中興新村活化困難，主要癥結在於管理事權不一，縣政府難使力。台積電如能落腳中興新村，中興新村發展可迎刃而解，還可創造就業機會，帶動南投人口成長。

簡千翔說，中興新村閒由國發會管理，除了人口流失，連道路等設施也缺乏維護，中興新村串連南投市、草屯鎮，人口占全縣三分之一，是最精華廊道，如有大南投新市鎮概念，可開發交通轉運站，串連台中、彰化，也可作為青年創業據點及長照園區，若能爭取台積電設廠，更能讓中興新村重新發光。

許淑華說，馬英九執政時，就將中興新村規劃為高等研究園區，已有科技創新產業進駐。中興新村占地200多公頃，面積完整。她擔任立委時，希望將省府眷舍納入眷村發展條例，解決管理的問題。縣政府提出代管眷舍，但中央不同意。雖有中興大學進駐及小型文創團隊計畫，但缺乏整體發展。

許淑華說，台積電不在桃園設廠，各縣市政府積極向台積電招手。她也正式邀請台積電到中興新村設廠，一方面符合高等研究園區目標，土地又全部是國有，政府如支持護國神山到南投，可免除土地徵收問題，更能促進中興新村和中部地區的發展。