上合歡山注意！台14甲線施工 明天起交管1個月

台14甲線是南投埔里通往合歡山的必經幹道，為提升路面品質，公路局展開為期1個月的改善工程，明天（1日）起至30日分段刨鋪0K霧社到18K翠峰段路面，每日管制時間為上午8時至下午5時30分，單線雙向通行，例假日不施工。

台14甲線「合歡山公路」西起南投仁愛，東至花蓮秀林，全長約41公里，沿線有清境農場、翠峰和武嶺等景點，是南投通往合歡山的必經道路，假日旅遊車流量大，同時支應當地蔬果農產運輸，道路使用率高。

為提升台14甲線公路品質，公路局中區養護工程分局埔里工務段明天（1日）起至11月30日針對0K至18K即霧社至翠峰路段進行路面改善作業，每天上午8時到下午5時30分實施交通管制，將分段施工刨鋪路面，但例假日不施工。

埔里工務段表示，路面改善期間將採半半施工調撥車道，原則上單線雙向通行，並依現場實際狀況機動調整，建議用路人提前改道行駛避開施工路段，若行經該路段務必耐心等候、減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，以維護行車安全。

公路局則提醒，民眾上山前應提前掌握即時路況及交管措施，可利用智慧化省道交通資訊系統或洽交控中心0800-001822、公路局用路人服務中心0800-231035，沿途關注公路資訊看板（CMS）、警廣等掌握最新路況。