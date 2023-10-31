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影／中社花市25萬株百合花季綻放半年 新社花海下月11開跑

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影

天氣轉涼，台中市后里區中社花海區換上新妝，業者添購25萬球百合花，即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。中市觀旅局說，新社花海下月11日登場，其中國際花毯節展區花卉完成五成，預計開幕當天近九成花卉盛開。

中社百合花季即日起開鑼，中社花市場長陳月香表示，今年添購25萬球荷蘭進口的百合花，約12品種，利用冷藏技術做花期調配，即日起至明年5月都是賞花期，植栽2周更換一次，遊客每天可欣賞約3萬朵盛開百合花。

今年百合花季大量使用亞洲姬百合盆花品種，花朵嬌小，植株高度約30至40公分，遊客可以更加貼近與嬌豔花朵合影。

還有LA百合、白色鐵砲百合、香水百合、玫瑰百合、雙色百合，和雙色系加噴點的極致表現，不同類型的百合花搭配火炎山背景，讓花季更鮮艷亮麗。

8公頃花海中，業者也栽種金黃色萬壽菊、粉紅色波斯菊、紫色鼠尾草、五彩一串紅、向日葵花等，花種相當多元。

下月11日登場的新社花海，主題為「愛你愛山 璀璨重綻」，花海區將種25萬株向日葵花海，13.5公頃繽紛花草，今年規劃花海面積達28.5公頃，預計最佳賞花期為開幕後5至7天。

疫情睽違2年，台中國際花毯節回來了，打造5層高的飄浮花都城堡，整點可旋轉、播放音樂；觀旅局指出，目前花毯區花卉整體開花率約五成，預計開幕日當天近九成花開，精彩可期。

台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
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台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影
台中市后里區中社花海百合花季開跑，賞花期即日起至明年5月，每日可欣賞3萬朵盛開百合花，高達12項品種，8公頃花海區布滿紅、黃、紫、橘花卉，美不勝收。記者林佩均／攝影

賞花 新社花海 疫情

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