快訊

鴻海重挫外資還在大賣 跌落近3年低點可以買了嗎？

男友欠7千萬債 超偶歌手痛訴遭持槍綁架「驚魂72小時」

台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局昨晚接獲醫院通報，台中新增1例NS1快篩陽性個案，為霧峰30多歲男子，曾至台南市工作，因南部同事確診登革熱，就醫快篩呈陽性，霧峰區公所召開登革熱區級中心會議執行防治。

衛生局長曾梓展說，疾病管制署統計至今，台中市共30例境外移入、43例本土登革熱確定個案，境外移入來源都為東南亞國家，已有25例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月20日，請市民落實防蚊和提高警覺。

衛生局疫調發現，這名住霧峰的30多歲男子，本月分別在10月19日至21日，以及24日至25日到台南市工作，27日出現發燒、頭痛、關節痛等疑似登革熱症狀，就醫後未改善。

疫調也發現，這名男子在28日接獲南部同事確診登革熱，昨晚至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央實驗室檢驗中，接觸者共7人，其中1人為確診登革熱，其餘6人目前無不適症狀，持續健康追蹤。

曾梓展呼籲，雖近期氣溫早晚稍涼，國內本土登革熱疫情仍處高點，提醒市民出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史，也請市民持續落實防蚊措施。

衛生局說明，登革熱經病媒蚊傳播，為滅殺成蚊，避免疫情擴大影響民眾健康，台中市府以登革熱本土個案住家半徑50公尺內的家戶噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，請市民主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可罰1.5萬元，若有拒絕、規避或妨礙防治，最高可罰30萬元。

台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 快篩陽性

延伸閱讀

台南登革熱增191例 市府：車庫庭院最易誘捕病媒蚊

台南登革熱快破1萬8千例 DIY製作簡易產卵誘集桶奏效

台南女結婚1年染登革熱死亡 立委參選人王家貞：情何以堪

全都去過台南！台中登革熱快篩陽+3 這4區民眾注意了

相關新聞

二林農地重劃7成地主同意 有人批強搶農地30位農民到縣府抗議

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，但部分地主反對，認為自家農地方正、給水沒問題，沒必要重劃，今天到彰化縣政府抗議，...

台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局昨晚接獲醫院通報，台中新增1例NS1快篩陽性個案，為霧峰30多歲男子，曾至台南市...

中市禁液態蛋進校園 議員：廠商一天打千顆蛋有風險

台中市學校營養午餐禁用進口蛋、液態蛋，民進黨議員今聯合質詢，憂心大量用蛋但手打蛋液可能遭沙門氏菌汙染風險高。另9月初剛開...

國民運動館預定地沒動靜長雜草 南投議員追進度

南投縣雖規畫興建國民運動中心，卻無下文，縣議員簡千翔、林儒暘今在縣議會質詢關切實際進度，要求縣府加速興建。縣府表示，南投...

台中購物節26日全面起跑 寶之林廢棄家具中心全館7折響應

台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心響應「台中購物節」，推全館7折活動，單筆消費滿額1千至4999元，贈送一雙檜木筷子，若...

食材產地不能「轉型」 台中市議員批學校午餐食安恐破功

台中市議員黃馨慧指出，進口蛋標國產，巴西蛋「實質轉型」標台灣，中央對進口食品事前把關不嚴，事後稽查不周，進口萊豬、雞蛋都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。