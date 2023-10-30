台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了
國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局昨晚接獲醫院通報，台中新增1例NS1快篩陽性個案，為霧峰30多歲男子，曾至台南市工作，因南部同事確診登革熱，就醫快篩呈陽性，霧峰區公所召開登革熱區級中心會議執行防治。
衛生局長曾梓展說，疾病管制署統計至今，台中市共30例境外移入、43例本土登革熱確定個案，境外移入來源都為東南亞國家，已有25例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月20日，請市民落實防蚊和提高警覺。
衛生局疫調發現，這名住霧峰的30多歲男子，本月分別在10月19日至21日，以及24日至25日到台南市工作，27日出現發燒、頭痛、關節痛等疑似登革熱症狀，就醫後未改善。
疫調也發現，這名男子在28日接獲南部同事確診登革熱，昨晚至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央實驗室檢驗中，接觸者共7人，其中1人為確診登革熱，其餘6人目前無不適症狀，持續健康追蹤。
曾梓展呼籲，雖近期氣溫早晚稍涼，國內本土登革熱疫情仍處高點，提醒市民出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史，也請市民持續落實防蚊措施。
衛生局說明，登革熱經病媒蚊傳播，為滅殺成蚊，避免疫情擴大影響民眾健康，台中市府以登革熱本土個案住家半徑50公尺內的家戶噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，請市民主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可罰1.5萬元，若有拒絕、規避或妨礙防治，最高可罰30萬元。
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