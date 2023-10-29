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彰化馬拉松嘉年華第一場路跑 偏鄉校長扮超人招生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「超人」自稱是埔心鄉明聖國小校長張富凱，參加彰化縣員林獅子盃親子路跑，很受小朋友歡迎。圖／民眾提供
「超人」自稱是埔心鄉明聖國小校長張富凱，參加彰化縣員林獅子盃親子路跑，很受小朋友歡迎。圖／民眾提供

2023彰化縣馬拉松嘉年華有5場，第一場今天從員林市公所開跑，世界中學生運動會金牌選手李柏睿和上千名民眾一起跑，這場路跑雖沒「呷通海、吃到撐」的美食，但有餐車與摸彩，讓民眾健康又快樂。

員林獅子盃親子路跑為今年彰化縣馬拉松嘉年華揭開序幕，縣長王惠美、員林市長游振雄、國際獅子會總監黃秋林、員林獅子會長鄭銘宏、立法委員陳素月、立委參選人鄭俊雄等人，和金牌選手李柏睿同一陣線領跑，不過首長和民代稱讚由李柏睿擔任領跑員，發揮活動年輕領航與活力無限的氣氛。

活動中吸睛的還有一名「超人」，跟眾人邁步向前跑。集合時，小朋友紛紛靠攏要求合影，「超人」自稱是埔心鄉明聖國小校長張富凱，小朋友哈哈笑說「校長變成超人」，張富凱自娛娛人，把握機會招生，歡迎小朋友和朋友、同學就近到埔心鄉求學。

2023彰化縣政府馬拉松嘉年活動，接下來是11月5日2023戀戀二水跑水馬拉松、11月12日2023台灣米倉田中馬拉松、11月19日2023鹿港馬拉松、11月26日2023第十屆伯立歐公益馬拉松，每一場馬拉松賽事前一天都結合當地特色舉辦慶祝活動。

馬拉松 獅子會 金牌 路跑 游振雄 王惠美

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