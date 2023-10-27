快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

帶頭抗爭被封反杜邦英雄 鹿港老鎮長李棟樑逝世

中央社／ 彰化縣27日電

前彰化縣鹿港鎮長李棟樑今天過世，享壽85歲，地方人士得知消息深感不捨；李棟樑曾任2屆縣議員、2屆鎮長，當年反對杜邦公司到彰濱工業區設廠，一戰成名被封「反杜邦英雄」。

鹿港鎮長許志宏透過家屬獲知李棟樑今天過世。李棟樑1994年至2002年擔任鹿港鎮第12屆、第13屆鎮長，根據彰化縣議會資料，李棟樑民國28年出生，曾任2屆縣議員，後來又當2屆鹿港鎮長，人生最黃金歲月奉獻地方，10多年政壇生涯總為地方建設、居民福祉全力以赴；70多歲時，李棟樑投入有機肥料生產與推廣，展現李棟樑對台灣這塊土地依舊深感責任重大。

李棟樑曾透露，當年是前縣議員施性鍾建議，才義無反顧投入第11屆縣議員選舉；彰化縣議會資料指出，由於當時適逢鹿港地區反杜邦公司到彰濱工業區設廠，因此極力反對的李棟樑被稱為「反杜邦英雄」，後來在鄉親全力支持下，以最高票當選鹿港區縣議員。

李棟樑77歲時曾接受訪問表示，「我現在每天都還在運動，有人說我是老當益壯」；當時李棟樑說話中氣十足，舉手投足相當矯健，直到近年李棟樑也常到體育場散步，也會在地方社團走動，後來傳出李棟樑身體不佳，如今離世讓地方人士感到非常不捨。

鹿港 議員

延伸閱讀

彰化升格越來越遙遠？明年初人口數恐跌破124萬人

無黨籍議員陳銌銌入黨 民眾黨彰化縣議會黨團成軍

榮民退舍巡迴醫療 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

中颱小犬風大吹倒鹿港染病大榕樹 斷根赫然出現一塊墓碑

相關新聞

離升格愈來愈遠 彰化人口 明年恐跌破124萬

彰化人口跌破125萬人後，無法升格直轄市，今年初人口數124萬5824人，但人口持續下滑，9月底設籍彰化人口再降為124...

褐飛蝨入侵 草屯水稻損失1/3

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會發現，二期稻作進入收割階段，遭到褐飛蝨大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田大片枯黃...

台中中央市場要拆 攤商控補償不公

台中市北區中央市場使用近半世紀已老舊，市府預計明年6月收回攤位，拆除改建為公園與社宅等；市場內250攤位只收回43%、1...

台中營養午餐食材供應平台 訂單個位數

營養午餐食材安全受重視，台中果菜市場設置有機及產銷履歷蔬果供應專區，並成立營養午餐蔬果食材預約平台，不過訂購量少，9月開...

台中地王黑馬 豐原單價101萬元

台中市地政局區段徵收配餘地土地標售昨開標，此次釋出北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區等3地、20筆土地，市府進帳125...

南投垃圾清運引藍綠議員爭執 許淑華：手心手背都是肉

南投縣垃圾清運引起藍綠議員針鋒相對，民進黨議員要求，縣府垃圾清運應公平公開透明，並要求縣長許淑華簽署承諾書；國民黨議員也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。