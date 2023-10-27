帶頭抗爭被封反杜邦英雄 鹿港老鎮長李棟樑逝世

前彰化縣鹿港鎮長李棟樑今天過世，享壽85歲，地方人士得知消息深感不捨；李棟樑曾任2屆縣議員、2屆鎮長，當年反對杜邦公司到彰濱工業區設廠，一戰成名被封「反杜邦英雄」。

鹿港鎮長許志宏透過家屬獲知李棟樑今天過世。李棟樑1994年至2002年擔任鹿港鎮第12屆、第13屆鎮長，根據彰化縣議會資料，李棟樑民國28年出生，曾任2屆縣議員，後來又當2屆鹿港鎮長，人生最黃金歲月奉獻地方，10多年政壇生涯總為地方建設、居民福祉全力以赴；70多歲時，李棟樑投入有機肥料生產與推廣，展現李棟樑對台灣這塊土地依舊深感責任重大。

李棟樑曾透露，當年是前縣議員施性鍾建議，才義無反顧投入第11屆縣議員選舉；彰化縣議會資料指出，由於當時適逢鹿港地區反杜邦公司到彰濱工業區設廠，因此極力反對的李棟樑被稱為「反杜邦英雄」，後來在鄉親全力支持下，以最高票當選鹿港區縣議員。

李棟樑77歲時曾接受訪問表示，「我現在每天都還在運動，有人說我是老當益壯」；當時李棟樑說話中氣十足，舉手投足相當矯健，直到近年李棟樑也常到體育場散步，也會在地方社團走動，後來傳出李棟樑身體不佳，如今離世讓地方人士感到非常不捨。